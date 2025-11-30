Netanjahu jest oskarżony o łapówkarstwo, oszustwo i nadużycie zaufania w toczącym się od 2020 r. procesie dotyczącym trzech spraw karnych. Premier Izraela niezmiennie utrzymuje, że jest niewinny i twierdzi, że procesy przeciwko niemu to wynik politycznej nagonki.

Netanjahu o interesie narodowym

Netanjahu podkreślił, że w jego interesie leży zakończenie wszelkich toczących się przeciwko niemu procedur, jednak „rzeczywistość wojskowa i narodowa, interes narodowy, wymagają czegoś innego”.

Trump wstawiał się za Netanjahu

W czerwcu 2025 r. prezydent USA Donald Trump wezwał do natychmiastowego wstrzymania procesu Netanjahu, który uznał za "polowanie na czarownice". Później, na początku listopada, amerykański prezydent w izraelskim parlamencie wezwał Hercoga do ułaskawienia premiera.