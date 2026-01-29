Oburzenie w USA po komentarzu Vance’a

Wiceprezydent JD Vance mierzy się z falą oburzenia, po tym jak porównał wymianę zdań demokratycznej senator Tammy Duckworth z Sekretarzem Stanu Marco Rubio podczas przesłuchania przed senacką Komisją Spraw Zagranicznych dotyczącą polityki USA wobec Wenezueli. Napisał, że to wygląda, jak kłótnia między fikcyjną postacią Forrestem Gumpem a Isaakiem Newtonem.

Wpis Vance’a brzmiał: Oglądanie Tammy Duckworth obsesyjnie przerywającej Marco Rubio podczas tego przesłuchania jest jak patrzenie na Forresta Gumpa kłócącego się z Isaakiem Newtonem.

Senator Tammy Duckworth odpowiada wiceprezydentowi Vance’owi

Senator Tammy Duckworth (demokratka z Illinois) nie była dłużna politykowi i ostro odpowiedziała Vance’owi po tym, jak skrytykował on sposób, w jaki prowadziła przesłuchanie w Senacie. Vance porównał ją do fikcyjnej postaci Forresta Gumpa, który w filmie przedstawiony jest jako osoba z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną.

Duckworth - emerytowana podpułkownik armii USA, która straciła obie nogi, gdy jej śmigłowiec Black Hawk został zestrzelony w Iraku - zbyła krytykę Vance’a jako "małostkowa obelga".

Forrest Gump biegł w stronę niebezpieczeństwa w Wietnamie. Twój szef pobiegł do swojego podiatry, płacząc z powodu ostróg piętowych - napisała Duckworth w poście na platformie X, nawiązując do odroczeń służby wojskowej Donalda Trumpa ze względów medycznych, które zwolniły go z udziału w wojnie w Wietnamie.

Małostkowe obelgi kosztem osób z niepełnosprawnościami nie zmienią faktu, że ryzykujecie życiem żołnierzy, aby podbić ceny akcji Chevronu – kontynuowała. Moim zadaniem jest rozliczanie was z waszych działań - dodała.