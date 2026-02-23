"Od dzisiaj obowiązuje zasada, że jeśli strona ukraińska zwróci się do Słowacji z prośbą o pomoc w stabilizacji ukraińskiej sieci energetycznej, nie otrzyma takiej pomocy" - powiedział Fico.

Premier Słowacji o dalszych krokach wobec Ukrainy

Według słowackiego premiera jest to pierwszy krok w reakcji na brak dostaw ropy, do którego Bratysława ma prawo i to bez naruszania jakichkolwiek międzynarodowych zasad i zobowiązań. Fico zagroził, że jeśli Ukraina nie wznowi tranzytu ropy, słowacki rząd jest gotowy podjąć dalsze działania, w tym ponowne rozważenie poparcia dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. "Wstrzymanie przepływu ropy jest czysto polityczną decyzją, mającą na celu szantażowanie Słowacji w kwestii międzynarodowego stanowiska wobec wojny na Ukrainie" - stwierdził.

"Słowacja nie da się szantażować"

Słowacki polityk powiedział, że przed podjęciem decyzji, chciał rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i dowiedzieć się od niego, czy i kiedy zostaną wznowione dostawy ropy przez rurociąg Przyjaźń. "Otrzymaliśmy informację, że prezydent Ukrainy jest gotowy do rozmowy dopiero po 25 lutego tego roku" - powiedział Fico. Stwierdził też, że słowacki ambasador w Kijowie nie otrzymał pozwolenia na wizytację uszkodzonej części rurociągu Przyjaźń, która według źródeł słowackiego wywiadu ma być sprawna. Powtórzył, że ukraiński prezydent zachowuje się wrogo wobec Słowacji. "Słowacja jest suwerennym krajem i nie da się szantażować. Rozumiemy trudną sytuację Ukrainy. Nie uprawnia to jednak prezydenta Ukrainy do tak niepoważnych i wrogich ataków na Słowację, które zadają jej straty finansowe i powodują poważne trudności logistyczne" - powiedział Fico.

Opozycja ostro krytykuje decyzję Fico

Jeszcze zanim zapadła decyzja, o której poinformował premier Słowacji w Internecie, politycy z partii opozycyjnych ostro skrytykowali jej zapowiedź. Przypomniano, że dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, także te, mające stabilizować tamtejszą sieć, mają charakter komercyjny i Bratysława dostaje za nie pieniądze. Przede wszystkim podkreślano polityczną wymowę wstrzymania dostaw dla Ukrainy w przededniu czwartej rocznicy rosyjskiej agresji.

Słowacja bez ropy z rurociągu Przyjaźń

Słowacja od końca stycznia br. nie otrzymuje dostaw rosyjskiej ropy za pośrednictwem ropociągu Przyjaźń, który został uszkodzony w rosyjskich nalotach. Ropa jest przerabiana w jedynej znajdującej się na terytorium Słowacji rafinerii - Slovnaft w Bratysławie, której właścicielem jest węgierski MOL. W związku z brakiem dostaw słowacki rząd uruchomił rezerwy strategiczne i wprowadził stan nadzwyczajny w sektorze naftowym.