Katastrofa wojskowego samolotu w Kolumbii

Minister obrony Kolumbii Pedro Sanchez napisał na platformie X, że liczba ofiar nie jest jeszcze znana, a przyczyny wypadku nie zostały dotychczas ustalone. Dodał, że maszyną podróżowali żołnierze kolumbijskich sił bezpieczeństwa.

Uruchomiono wszystkie protokoły dotyczące pomocy ofiarom i ich rodzinom, przeprowadzono też odpowiednie dochodzenie - dodał.Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar i z szacunku dla ich żalu wzywam wszystkich do powstrzymania się od spekulacji do czasu uzyskania oficjalnych informacji - napisał.

Media donoszą, że co najmniej 69 osób udało się uratować.

Prezydent rzuca oskarżenia

Prezydent Kolumbii Gustavo Pedro w komunikacie na X obwinił za katastrofę biurokratyczne przeszkody, opóźniające modernizację armii. Pierwsze amerykańskie samoloty Hercules C-130 zostały wyprodukowane w latach 50. XX wieku, a Kolumbia nabyła te maszyny pod koniec lat 60. Niedawno zmodernizowano niektóre starsze C-130, zastępując je nowszymi modelami, sprowadzonymi ze Stanów Zjednoczonych na mocy ustawy zezwalającej na transfer używanego lub nadwyżkowego sprzętu wojskowego.

Do wypadku doszło około 3 km od centrum miasta, wkrótce po starcie samolotu wojskowego.