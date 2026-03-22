W Katarze doszło do katastrofy śmigłowca. Przyczyną była awaria techniczna maszyny – poinformowały w niedzielę agencje Reutera i AFP, powołując się na katarskie ministerstwa spraw wewnętrznych i obrony. Zginęło 6 osób.
Katastrofa śmigłowca w Katarze
Do wypadku doszło nad Zatoką Perską, na wodach terytorialnych Kataru. Nadal trwają poszukiwania jednej z siedmiu osób, które znajdowały się na pokładzie.
"Standardowe działania"
Jak wynika z komunikatów katarskich władz, śmigłowiec wykonywał "standardowe działania", co wskazuje na to, że wypadek nie miał związku z trwającą wojną USA i Izraela z Iranem.
