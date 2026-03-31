Wykonaliśmy już ponad połowę, jeśli chodzi o sukces misji (...), ale nie chcę określać harmonogramu – powiedział Netanjahu.

Kluczowe cele osiągnięte

Premier podkreślił, że siły izraelskie uderzyły już w kluczowe elementy zdolności wojskowych Iranu, w tym w systemy rakietowe, fabryki broni oraz w naukowców związanych z programem nuklearnym Teheranu.

Netanjahu: Iran jest słabszy niż my

Iran jest słabszy, my jesteśmy silniejsi – zaznaczył izraelski przywódca.

Netanjahu przekonywał również, że celem reżimu irańskiego jest opracowanie broni jądrowej oraz środków pozwalających na zaatakowanie nią USA. W tej wojnie chodzi o uniemożliwienie takiego wyniku – powiedział.

Ponad miesiąc wojny w Iranie

Wojna zaczęła się 28 lutego od amerykańsko-izraelskich bombardowań Iranu, w których zginął m.in. najwyższy przywódca tego kraju, ajatollah Ali Chamenei. Teheran odpowiedział uderzeniami na bazy USA na Bliskim Wschodzie oraz na cele w Izraelu oraz na wojskową i cywilną infrastrukturę w krajach Zatoki Perskiej.