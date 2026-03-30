Zakazanie przedstawicielowi papieża odwiedzenia najświętszego miejsca chrześcijaństwa w Wielkim Tygodniu łamie wielowiekową tradycję swobodnego dostępu do Bazyliki Grobu Pańskiego– przekazał agencji dpa wpływowy polityk niemieckiej chadecji.
Niemcy: Decyzja bez jakiegokolwiek wyczucia i rozsądku
Laschet wezwał rząd Izraela do "natychmiastowego skorygowania decyzji podjętej bez jakiegokolwiek wyczucia i rozsądku" oraz "zapewnienia swobodnego dostępu podczas nadchodzących Świąt Wielkanocnych".
Niemcy: Policzek dla wszystkich, którzy wspierają Izrael
Szef komisji spraw zagranicznych Bundestagu incydent nazwał "policzkiem dla wszystkich, którzy zdecydowanie wspierają Izrael w obliczu zagrożenia egzystencjalnego".
Decyzja Izraela krytykowana przez Polskę, Francję i Włochy
Patriarchat Jerozolimy poinformował, że izraelska policja w Niedzielę Palmową nie pozwoliła wejść na mszę do Bazyliki Grobu Pańskiego łacińskiemu patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi i kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Ielpo. Decyzja ta spotkała się z krytyką władz m.in. Polski, Francji oraz Włoch.
W minionych dniach kardynał Pizzaballa poinformował, że z powodu wojny na Bliskim Wschodzie odwołano niektóre uroczystości Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie, w tym tradycyjną procesję z Góry Oliwnej w Niedzielę Palmową.
Oświadczenie biura premiera Izraela
W niedzielę biuro premiera Izraela oświadczyło, że działania policji były podyktowane względami bezpieczeństwa, zapewniając, że chrześcijańscy hierarchowie będą mogli odprawiać msze w Bazylice Grobu Pańskiego.
