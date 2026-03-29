To, co robi w tej chwili Trump, nie jest deeskalacją czy próbą znalezienia pokojowego rozwiązania, lecz masową eskalacją o niepewnym wyniku – ocenił kanclerz w rozmowie podczas konferencji organizowanej przez dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Kanclerz Niemiec: Nie jestem pewien sukcesu Izraela i USA

Kanclerz stwierdził przy tym, że "nie jest przekonany, czy działania Izraela i USA doprowadzą do sukcesu".

Merz zrelacjonował także swoją rozmowę telefoniczną z Trumpem z ostatniego weekendu i ujawnił, że "nie obyła się bez sprzeczności". Szef niemieckiego rządu miał w jej trakcie przekazać amerykańskiemu prezydentowi, że jeśli ten chciał pomocy w wojnie przeciwko Iranowi, to powinien poprosić o nią przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego.

Trump – zgodnie ze słowami Merza – miał zrozumieć ten komunikat.

W rozmowie z "FAZ" kanclerz ocenił, że Europa "nie jest jeszcze wystarczająco silna militarnie, by samemu bronić kontynentu".

Kanclerz Niemiec: Plany Francji zawsze brzmią bardziej imponująco, niż są

Pytany o francuskie plany misji w Cieśninie Ormuz Merz odparł: No, tak. Francja planuje. To zawsze brzmi trochę bardziej imponująco, niż jest w rzeczywistości.

Francja ma jeden lotniskowiec, zasadniczo sprawny, i wysłała go teraz na Morze Śródziemne. Powiedzmy tak, realne zdolności do zabezpieczenia pokoju mielibyśmy prawdopodobnie tylko działając wspólnie – dodał.

Kanclerz Niemiec: Nie będę narażać historycznego dziedzictwa naszego kraju

W kontekście polityki wewnętrznej i rosnącego poparcia w sondażach dla prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD), Merz ocenił, że partia ta podważa kurs polityki zagranicznej państwa. Zaznaczając, że jest "dopiero dziesiątym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec", stwierdził, że "nie jest gotów narażać historycznego dziedzictwa naszego kraju", który nakierowany jest na "integrację z Zachodem, NATO i Europą".

Rząd Niemiec jest zaniepokojony konsekwencjami wojny z Iranem i podejmuje wysiłki dyplomatyczne mające na celu szybkie jej zakończenie. Tygodnik "Der Spiegel" informował wcześniej w piątek, że Berlin rozważa różne opcje zaangażowania Bundeswehry w utrzymanie potencjalnego zawieszenia broni i zapewnienie niezakłóconego transportu przez Cieśninę Ormuz.