Cios dla polskiego systemu obronnego. "Będziemy nadrabiać latami"

oprac. Agnieszka Maj
wczoraj, 12:14
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w środę, że opóźnienia w dostawach sprzętu wojskowego z USA w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie mogą dotyczyć również Polski. Jak dodał nadrobienie zdolności produkcyjnych przemysłów - zarówno amerykańskiego, jak i europejskich - to "niestety lata".

O możliwe opóźnienia w dostawach zamówionych w USA pocisków do systemów przeciwrakietowych w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej minister obrony narodowej był pytany w środę w Radiu Zet. Może dojść do takich opóźnień. Jesteśmy w kontakcie ze stroną amerykańską i takie informacje dotyczące, że może w niektórych obszarach dochodzić do opóźnień, one nie powinny być bardzo dotkliwe, ale jednak mogą być i mogą również dotyczyć Polski – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Ogromne zużycie amunicji przez USA

Dopytywany, czy jest to kwestia tygodni, czy lat odparł, że nadrobienie zdolności produkcyjnych przemysłów - zarówno amerykańskiego, jak i europejskich - to "niestety lata, a nie miesiące". Już w początkach marca szef MON mówił, odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, że ogromne zużycie amunicji przez USA może mieć wpływ na Polskę i Europę. Między innymi z tego powodu - wskazywał szef MON - Europa i Polska "musi być niezależna w dostawach tego sprzętu, który jest w stanie wytwarzać, żeby nie było takich opóźnień".

Wojna Izraela i USA z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. Iran praktycznie zamknął cieśninę Ormuz, przepuszczając przez nią tylko wybrane jednostki i blokując setki innych. Władze w Teheranie ogłosiły też, że będą pobierały opłatę za przepłynięcie przez cieśninę.

Systemy Patriot z kluczową rolę w polskim systemie obrony

Niedawno prezydent USA Donald Trump ogłosił, że przedłuży wprowadzone dwa tygodnie temu zawieszenie broni z Iranem do czasu złożenia przez Teheran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat.

Obecnie najbardziej zaawansowane pociski do Patriotów - PAC-3 MSE - produkowane są przez amerykański koncern Lockheed Martin w liczbie kilkuset rocznie. Firma zadeklarowała zwiększenie zdolności produkcyjnych do ok. 2000 w 2030 roku. To właśnie zapasy tych pocisków są dla wielu państw kluczowe do skutecznej obrony przed różnego typu zagrożeniami z powietrza.

Systemy Patriot odgrywają kluczową rolę w powstającym polskim systemie obrony powietrznej - w ramach programu Wisła Wojsko Polskie ma otrzymać 8 baterii tego systemu, czyli łącznie 64 wyrzutnie, z czego pierwsze dwie baterie osiągnęły pełną gotowość operacyjną w grudniu ub. roku. Program Wisła stanowi równocześnie jeden z najdroższych projektów w nowoczesnej historii modernizacji polskiego wojska.

Źródło PAP
Powiązane
Pete Hegseth
Rewolucyjne zmiany w armii USA. Szef Pentagonu ogłasza
U.s.,Trade,Representative,Jamieson,Greer,Had,A,Interview,With,Fox
USA: Sojusznicy muszą być gotowi wnieść "opłatę od bezpieczeństwa narodowego"
HIMARS
USA coraz bardziej narażone na atak. Niepokojący efekt działań Trumpa
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu. Latem krzaki będą uginać się od owoców
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda już w Polsce. Tak wygląda czeska rakieta 1.5 TSI. Ile kosztuje?
African,Girl,School,Student,E,Learning,Distance,Training,Course,Study
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
