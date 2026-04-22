UE daje Ukrainie wielką pożyczkę i potępia Rosję. Oto szczegóły

Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
wczoraj, 13:12
Unia Europejska
Państwa członkowskie UE osiągnęły w środę wstępne porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro oraz nałożenia na Rosję 20. pakietu sankcji - poinformowały źródła unijne. Dotychczas obie decyzje były blokowane przez Węgry, które domagały się naprawy rurociągu Przyjaźń.

Zgodę dali w środę ambasadorowie krajów UE. Aby decyzja została formalnie przyjęta, musi zostać zatwierdzona przez rządy poszczególnych państw w procedurze pisemnej, która powinna zakończyć się w czwartek po południu.

Wielka wpadka Kancelarii Prezydenta. Konsternacja w środowisku naukowców

Koniec węgierskiej blokady w UE

Zarówno pożyczka dla Ukrainy, jak i nowe sankcje wobec Rosji wymagają jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich. Węgry blokowały dotąd obie decyzje. Na 20. pakiet sankcyjny nie zgadzała się także Słowacja. Nowe sankcje obejmują m.in. całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską.

Zełenski o naprawie rurociągu Przyjaźń

Do przełomu doszło po ogłoszeniu we wtorek przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że naprawa rurociągu Przyjaźń, zniszczonego w styczniu w wyniku rosyjskiego ataku, została zakończona. Według ukraińskiego przywódcy ropociąg, która dostarcza rosyjską ropę na Węgry i Słowację, może wznowić funkcjonowanie.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło PAP
Lufthansa odwołuje tysiące lotów. Zmiany dotkną również polskich pasażerów
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUE daje Ukrainie wielką pożyczkę i potępia Rosję. Oto szczegóły »
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu. Latem krzaki będą uginać się od owoców
