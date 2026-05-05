USA grożą Iranowi. "Odpowiemy przeważającą i niszczycielską siłą"

Stany Zjednoczone nie będą tolerować dalszej agresji Iranu na kluczowych szlakach wodnych świata. Szef Pentagonu Pete Hegseth podczas ostatniej konferencji prasowej postawił sprawę jasno: każda próba uderzenia w amerykańskie siły lub transport morski spotka się z natychmiastową i brutalną reakcją. Amerykanie zapowiadają użycie "przytłaczającej siły ognia".

Hegseth podkreśla, że priorytetem USA pozostaje pokój, jednak armia nie zawaha się ani sekundy, by bronić swoich ludzi oraz jednostek cywilnych. Ta deklaracja to bezpośrednia odpowiedź na coraz częstsze incydenty w regionie, które zagrażają stabilności globalnego handlu. Waszyngton chce wysłać sygnał, że cierpliwość Białego Domu ma swoje granice.

Operacja "Projekt Wolność"

Głównym narzędziem ochrony stabilności w regionie stał się "Projekt Wolność". To specjalna operacja militarna, której celem jest zabezpieczenie tranzytu statków handlowych przez Cieśninę Ormuz. Przez ten wąski przesmyk przepływa znaczna część światowej ropy naftowej, co czyni go jednym z najbardziej wrażliwych punktów na mapie świata.

Amerykanie zaznaczają, że ich obecność ma charakter tymczasowy. Plan zakładu przekazanie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo cieśniny lokalnym partnerom i sojusznikom, gdy tylko sytuacja się unormuje. Do tego czasu amerykańscy lotnicy, marynarze i żołnierze będą pilnować, aby "niewinne statki" mogły swobodnie korzystać z międzynarodowych wód bez obaw o przejęcie czy ostrzał.

Prowokacje "poniżej progu wojny"

Sytuacja jest skomplikowana, ponieważ Iran regularnie testuje czujność Amerykanów. Od momentu ogłoszenia zawieszenia broni odnotowano już dziewięć przypadków ostrzelania statków handlowych, przejęcie dwóch jednostek cywilnych przez irańskie siły, dziesięć ataków skierowanych bezpośrednio w amerykańskie bazy i oddziały.

Mimo tych faktów, generał Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, zachowuje zimną krew. Ocenia on, że te agresywne działania mieszczą się wciąż "poniżej progu" wznowienia pełnoskalowych operacji bojowych. Wojskowi nazywają irańskie ataki rakietowe i dronowe "niewielkim ogniem zaczepnym". Zdaniem Caine’a Iran znajduje się w defensywie i "chwyta się brzytwy", próbując zaznaczyć swoją obecność w regionie poprzez nękające prowokacje.

Czy zawieszenie broni przetrwa?

Wielu ekspertów zadaje sobie pytanie, czy rozejm z Iranem faktycznie jeszcze istnieje. Pete Hegseth ucina te spekulacje, twierdząc, że zawieszenie broni pozostaje w mocy. Pentagon traktuje "Projekt Wolność" jako odrębne działanie, które ma jedynie stabilizować sytuację w obliczu "zawirowań", jakich spodziewano się na początku operacji.

Gen. Dan Caine dodaje, że definicja tego, co stanowi ostateczne złamanie rozejmu, to kwestia polityczna, a nie stricte militarna. Dowództwo wojskowe skupia się na technicznej obronie akwenów, zostawiając decyzje o wypowiedzeniu wojny politykom w Waszyngtonie. Pentagon liczy na to, że niszczycielski potencjał Ameryki zadziała jako skuteczny odstraszacz, który zniechęci Teheran do eskalacji konfliktu.

Znaczenie Cieśniny Ormuz

Cieśnina Ormuz to gardło światowej gospodarki. Każdy atak w tym miejscu odbija się echem na giełdach w Londynie, Nowym Jorku i Tokio. Projekt Wolność ma zapobiec scenariuszowi, w którym Iran dyktuje warunki handlu morskiego poprzez terroryzm państwowy.

USA angażują w misję lotnictwo oraz okręty wojenne, które patrolują wody terytorialne w pobliżu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Choć Iran atakuje porty i statki, Amerykanie uznają te incydenty za oznakę słabości reżimu, a nie jego rosnącej potęgi. Waszyngton przygotowuje się jednak na każdy scenariusz, wzmacniając ochronę własnych samolotów i personelu w bazach na Bliskim Wschodzie.