Dziennik Gazeta Prawana logo

Zapoznał Trumpa z jego obecną żoną. Teraz sugeruje prezydentowi USA, by Włochy zastąpiły Iran na mundialu

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 07:07
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Zapoznał Trumpa z jego obecną żoną. Teraz sugeruje prezydentowi USA, by Włochy zastąpiły Iran na mundialu/PAP/EPA
Mundial zbliża się wielkimi krokami. Czy zagra na nim reprezentacja Iranu? Gdyby decydował o tym Paolo Zampolli, to Persów zastąpiliby Włosi. Pochodzący z Italii specjalny wysłannik USA ds. globalnych partnerstw zasugerował prezydentowi Donaldowi Trumpowi dokonanie zamiany i zwrócił się do FIFA z wnioskiem o włączenie włoskiej kadry do tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata w miejsce Iranu - podał "Financial Times".

Zampolli zapoznał Trumpa z jego obecną żoną

Zampolli potwierdził w rozmowie z dziennikiem, że stara się o zastąpienie Iranu Włochami. Potwierdzam, że zasugerowałem Trumpowi i (prezesowi FIFA Gianniemu) Infantino, by Włochy zastąpiły Iran na Mistrzostwach Świata. Pochodzę z Włoch i byłoby to marzeniem zobaczyć Azzurrich na turnieju organizowanym przez USA. Z czterema tytułami, mają zasługi, by uzasadnić ich włączenie - powiedział wysłannik prezydenta Trumpa.

Zampolli to właściciel agencji modelek, który - jak twierdził - zapoznał Trumpa z jego obecną żoną Melanią, a teraz pełni funkcję "specjalnego wysłannika ds. partnerstw globalnych" w jego administracji.

Zampolli chce naprawić stosunki Trumpa z Meloni

Według "FT", lobbując za włączeniem włoskiej kadry, działacz chce naprawić stosunki między USA i Włochami nadszarpnięte po publicznym sporze Trumpa i premier Giorgii Meloni w sprawie wojny z Iranem oraz papieża Leona XIV.

Jak przypomina dziennik, Iran po ataku USA i Izraela zadeklarował, że nie wyśle swojej kadry na mistrzostwa do Stanów Zjednoczonych. W środę jednak zadeklarował, że jest gotowy wziąć udział w turnieju. Trump mówił z kolei, że irańska kadra jest mile widziana, lecz sugerował, że może nie być w stanie zapewnić jej bezpieczeństwa.

Szef FIFA zapewnił, że Iran zagra na mundialu

Prezes FIFA Gianni Infantino zapowiadał jednak, że irańska drużyna "na pewno" weźmie udział w turnieju. FIFA nie odpowiedziała bezpośrednio na pytanie o komentarz nt. zabiegów Zampollego, lecz odesłała właśnie do tej wypowiedzi Infantino.

Według obecnego terminarza, irańska drużyna ma rozgrywać swoje mecze na stadionach w Los Angeles i Seattle. Włochy po raz trzeci z rzędu nie zakwalifikowały się do mistrzostw po przegraniu meczu barażowego z Bośnią i Hercegowiną.

O Zampollim było wcześniej głośno ze względu na doniesienia "New York Timesa", że przyczynił się do aresztowania przez ICE i deportacji swojej byłej modelki i partnerki, Brazylijki Amandy Ungaro. Po tym incydencie Ungaro groziła Melanii Trump, z którą się przyjaźniła, że może ujawnić "bardzo kompromitujące informacje" w kontekście afery Jeffreya Epsteina.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: IranDonald TrumpUSAmundial
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZapoznał Trumpa z jego obecną żoną. Teraz sugeruje prezydentowi USA, by Włochy zastąpiły Iran na mundialu »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj