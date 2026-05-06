Książna Kate zrobi to pierwszy raz od dwóch lat. Pałac Kensington podał szczegóły

Księżna Kate odwiedzi w dniach 13-14 maja miasto Reggio Emilia na północy Włoch, a celem podróży jest zapoznanie się z tamtejszym podejściem do nauczania początkowego, w którym duży nacisk kładzie się na stymulowanie u dzieci potencjału do samodzielnego rozwoju.

Cel wizyty księżnej Kate we Włoszech

Księżna Kate w 2021 r. założyła The Royal Fundation Centre for Early Education, której celem jest zwrócenie uwagi na to, jak nauczanie początkowe wpływa na dalsze życie. "Księżna nie może się doczekać przyszłotygodniowej wizyty we Włoszech i możliwości zobaczenia na własne oczy, w jaki sposób podejście Reggio Emilia pozwala tworzyć środowiska, w których natura i pełne miłości relacje międzyludzkie współdziałają na rzecz rozwoju dzieci" - napisano w oświadczeniu Pałacu Kensington.

Książna Kate zachorowała na raka

Ostatnią jak dotychczas oficjalną podróżą Kate był wyjazd do USA w grudniu 2022 r., gdy towarzyszyła mężowi na uroczystości rozdania nagród Earthshot Prize, które przyznawane są za wkład w ochronę środowiska. W marcu 2024 r. Kate poinformowała o wykryciu u niej nowotworu, co spowodowało, że znacząco ograniczyła publiczną aktywność. Na początku 2025 roku przekazała, że w efekcie przebytej chemioterapii udało się zwalczyć nowotwór. Jego rodzaj nie został nigdy podany do publicznej wiadomości.