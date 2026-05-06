Wysokie zagrożenie pożarowe lasów. RCB wysyła alert do mieszkańców dwóch województw

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

„Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie” - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB został wysłany do osób przebywających w części woj. lubelskiego i podkarpackiego.

Pożar w Puszczy Solskiej

Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek w godzinach popołudniowych na terenie Puszczy Solskiej, obszaru na którym znajduje się szereg form ochrony przyrody jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody czy ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

Pożar w bardzo krótkim czasie objął 150 ha lasów. W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Dodatkowe ostrzeżenia RCB

W związku z tym również w środę rano RCB ostrzegło przed pożarem lasu i groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Dodatkowo radziło, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Przypomina również, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać działań służb. „W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń pod numer 112” - głosi wydany w środę rano komunikat RCB.