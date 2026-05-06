Dziennik Gazeta Prawana logo

Wysokie zagrożenie pożarowe lasów. RCB wysyła alert do mieszkańców dwóch województw

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 11:34
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Wysokie zagrożenie pożarowe lasów. RCB wysyła alert do mieszkańców dwóch województw
Wysokie zagrożenie pożarowe lasów. RCB wysyła alert do mieszkańców dwóch województw/Shutterstock
Do osób przebywających na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego został wysłany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ostrzegający przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie i jego sąsiedztwie.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie” - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB został wysłany do osób przebywających w części woj. lubelskiego i podkarpackiego.

Pożar w Puszczy Solskiej

Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek w godzinach popołudniowych na terenie Puszczy Solskiej, obszaru na którym znajduje się szereg form ochrony przyrody jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody czy ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

Pożar w bardzo krótkim czasie objął 150 ha lasów. W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Dodatkowe ostrzeżenia RCB

W związku z tym również w środę rano RCB ostrzegło przed pożarem lasu i groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Dodatkowo radziło, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Przypomina również, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać działań służb. „W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń pod numer 112” - głosi wydany w środę rano komunikat RCB.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl/PAP
Tematy: pożaralert RCB
Powiązane
ABW
"Najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski". ABW ogłasza, wymienia Rosję i Białoruś
Xi Jinping
Chiny po wycofaniu wojsk USA z Niemiec: Europa nie ma już wyboru, lecz obowiązek
Drut kolczasty i uchodźcy
Trzykrotny wzrost liczby migrantów. Jeden z największych korytarzy na granicy Polski z Niemcami
oprac. Łucja Orzeł
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWysokie zagrożenie pożarowe lasów. RCB wysyła alert do mieszkańców dwóch województw »
Zobacz
|
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem w maju. Latem krzaki ugną się od dużych, słodkich owoców
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Czerwony samochód tankowany na stacji paliw Orlen; zielony pistolet z benzyną 95 włożony do baku
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Od 5 maja benzyna 95 już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
UJ
UJ zmienia zasady rekrutacji na oblegany kierunek. Rewolucja od przyszłego roku
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj