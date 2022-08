"Ukraińskie jednostki rakietowe i artyleryjskie nadal celują w rosyjskie bastiony wojskowe, skupiska osobowe, bazy wsparcia logistycznego i składy amunicji. Z dużym prawdopodobieństwem wpłynie to na rosyjskie wojskowe zaopatrzenie logistyczne i wywrze presję na rosyjskie wojskowe elementy wsparcia bojowego" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Siły rosyjskie prawie na pewno ustawiły piramidalne reflektory radarowe w wodzie w pobliżu niedawno uszkodzonego mostu Antonowskiego i przy niedawno uszkodzonym pobliskim moście kolejowym, z których oba przekraczają Dniepr w Chersoniu na południu Ukrainy" - napisano.

"Reflektory radarowe są prawdopodobnie wykorzystywane do ukrycia mostu przed rozpoznaniem przez radary i ewentualnymi urządzeniami do naprowadzania pocisków. Podkreśla to zagrożenie, jakie Rosji odczuwa ze strony dostarczanych przez Zachód systemów o zwiększonym zasięgu i precyzji" - napisano również.