Ukraina przegrała tę wojnę i nie ma się co czarować - powiedział w programie w TVP Info były premier Leszek Miller, komentując nieformalny szczyt europejskich przywódców w Paryżu. Dodał, że "być może to porozumienie, które zostanie zawarte w Rijadzie to będzie jeszcze większy szok".

Były premier zarzucił europejskim przywódcom zmarnowanie trzech miesięcy. Minęły trzy miesiące od wyborów i można było przygotować plan, do którego Stany Zjednoczone czy Rosja mogłyby się ustosunkować, a tak szuflady są puste – mówił. Według niego, setki analityków zatrudnionych przez Komisję Europejską nie otrzymali żadnych zleceń w tej sprawie.

Miller oskarżył Ursulę von der Leyen

Oskarżył szefową KE Ursulę von der Leyen, twierdząc, że "nie stanęła na wysokości zadania". Możemy przeżyć kolejny szok po szoku w Monachium – ocenił. Jego zdaniem, że Stany Zjednoczone będą zmniejszać swoje zaangażowanie militarne na wschodniej flance NATO, na przykład w zamian za wycofanie wojsk rosyjskich z terenów Białorusi.

Von der Leyen na spotkaniu z Kelloggiem

Ursuli von der Leyen spotkała się z wysłannikiem USA ds. Ukrainy i Rosji gen. Keithem Kelloggiem. Podczas rozmów w Brukseli von der Leyen poinformowała Kellogga, że Unia odegrała kluczową rolę w zapewnieniu Ukrainie stabilności finansowej i zdolności obronnych, przekazując Kijowowi 135 mld euro pomocy. To więcej niż dał jakikolwiek inny sojusznik - zauważyła szefowa Komisji Europejskiej, podkreślając, że wsparcie to objęło m.in. 52 mld dolarów pomocy wojskowej; tyle samo na rzecz Ukrainy przekazały Stany Zjednoczone.

Ursula von der Leyen: Teraz jest decydujący moment

Polityczka przedstawiła Kelloggowi plany UE dotyczące zwiększenia produkcji zbrojeniowej oraz wydatków na obronność. Podkreśliła, że Unia w pełni uczestniczy w pomocy wojskowej dla Ukrainy i jest gotowa zrobić więcej. Von der Leyen podkreśliła, że UE chce współpracować z USA na rzecz zapewnienia Ukrainie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Musi on "szanować niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, popartą silnymi gwarancjami bezpieczeństwa" - dodała. Po spotkaniu z Kelloggiem szefowa KE we wpisie na X określiła je mianem "ważnej dyskusji" i zauważyła, że "teraz jest decydujący moment".