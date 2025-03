Dzień Kobiet w Rosji. Prezenty dla matek poległych żołnierzy

Dzień Kobiet to w Rosji, podobnie jak w Polsce, jest obchodzony 8 marca. To ważne święto (dzień wolny od pracy), które w tym kraju obchodzone jest od 1913 roku. Zwyczajowo tego dnia Rosjanie wręczają kobietom kwiaty i drobne prezenty. Święto kobiet bywa wykorzystywane przez rosyjski reżim w celach propagandowych.

Działacze putinowskiej partii Jedna Rosja postanowili czcić kobiety w zaskakujący sposób. W ramach akcji "Kwiaty dla matek Bohaterów" politycy spotkali się z matkami rosyjskich żołnierzy, którzy polegli na wojnie. Do kobiet trafiły kwiaty oraz kontrowersyjne prezenty.

Prezenty dla matek poległych na Dzień Kobiet. Jedna Rosja dała im maszynki do mięsa

Matki żołnierzy poległych na wojnie dostały na Dzień Kobiet bukiety kwiatów oraz maszynki do mielenia mięsa i minipiekarniki. Akcja została przeprowadzona w całym kraju, a do internetu trafiły zdjęcia z miasta Polarnyje Zori (na północ od Petersburga) w obwodzie murmańskim, gdzie podarunki wręczał kobietom mer miasta w towarzystwie lokalnych urzędników. Matkom poległych podziękowano za ich wkład, siłę ducha oraz wychowanie dzielnych synów.

Wybór prezentów dla matek poległych żołnierzy - szczególnie maszynek do mielenia mięsa - wzbudził ogromne kontrowersje. Zdjęcia, które natychmiast obiegły media społecznościowe, wzbudziły lawinę krytyki internautów. Do sprawy odnieśli się organizatorzy akcji, nawołując do porzucenia nieuzasadnionych interpretacji i nazywając je "prowokacją".

Dla nas najważniejsze jest to, aby same kobiety cieszyły się z praktycznego prezentu, który będzie przydatny w gospodarstwie domowym, zwłaszcza że ​​został on dobrany zgodnie z ich życzeniami i potrzebami - napisali politycy partii Jedna Rosja w serwisie VKontakte. W mediach społecznościowych pojawił się również komentarz jednej z kobiet, która twierdzi, że sama prosiła o maszynkę do mielenia mięsa.