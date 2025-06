Baszkiria to region w środkowej Rosji, położony niedaleko granicy z Kazachstanem. Zgodnie z obowiązującym od 5 czerwca dekretem lokalnych władz, jednorazowa wypłata za podpisanie kontraktu na udział w wojnie przeciwko Ukrainie zostanie zmniejszona z 1,6 mln do 1 mln rubli (z ok. 76 tys. zł do 47,5 tys. zł).

Kolejne regiony zmniejszą wypłaty. "Będą zmuszać ludzi do służby"

Według serwisu "The Moscow Times" Baszkiria to co najmniej czwarty region Rosji, który zdecydował się na obniżkę wypłat. Wcześniej podobne decyzje podjęły władze Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego (z 3,1 miliona do 1,9 miliona rubli, czyli 147,5 tys. zł do 90 tys. zł), obwodu niżnonowogrodzkiego (z 3 milionów do 1,5 miliona, czyli 142,7 tys. zł do 71 tys. zł) oraz biełgorodzkiego (z 3 milionów do 800 tysięcy, czyli 142,7 tys. zł do 38 tys. zł).

Politolog Abbas Galljamow, były zaufany Putina, wskazuje, że te ruchy niewątpliwie świadczą o problemach z finansowaniem rekrutacji na front. – Pieniądze się kończą – komentował, cytowany przez Moscow Times. – Teraz trzeba będzie polegać na presji administracyjnej. Będą zmuszać ludzi (do służby w armii - red.) siłą – dodał.

Reżim Putina wydaje dziennie 95 mln zł na nowych rekrutów

Janis Kluge, analityk Niemieckiego Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Międzynarodowym, wyliczył na podstawie danych z rosyjskiego ministerstwa finansów i budżetów regionalnych, że pozyskiwanie nowych żołnierzy kontraktowych kosztuje obecnie około 2 mld rubli dziennie (ponad 95 mln zł).

Z tego około trzy czwarte (1,5 mld rubli, czyli ponad 71 mln zł) pokrywają władze regionalne. Przeznaczają one na kampanię rekrutacyjną niemal 3 proc. swoich budżetów. Pozostałe 0,5 mld pochodzi z budżetu federalnego. Przy utrzymaniu obecnego tempa wydatków, do końca roku koszt rekrutacji wyniesie Kreml około 730 mld rubli (ponad 34,7 mld zł).

Ilu ochotników miesięcznie pozyskują Rosjanie?

Amerykański wywiad podał w kwietniu, że rosyjska armia rekrutuje obecnie około 30 tys. żołnierzy miesięcznie, czyli o 5 tys. więcej niż latem ubiegłego roku. Z kolei według szacunków europejskich tempo to może sięgać nawet 40 tys. osób miesięcznie.

Pod koniec maja wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew poinformował, że od początku 2025 r. kontrakty na udział w wojnie podpisało 175 tys. osób. Prezydent Władimir Putin twierdzi z kolei, że każdego miesiąca do armii zgłasza się od 50 do 60 tys. ochotników.