W 2024 r. z rosyjskim ministerstwem obrony podpisało kontrakty do 407,2 tys. osób. To nawet kilkadziesiąt tysięcy mniej niż wcześniej deklarował Kreml – ustalili dziennikarze serwisu śledczego Ważnyje Istorii na podstawie analizy danych dotyczących wydatków z budżetu federalnego Rosji w zeszłym roku. Co ważne, widać, że liczba Rosjan chętnych by walczyć na froncie spada.