– Popieramy strategię dywersyfikacji źródeł energii w UE, która już jest przedmiotem dyskusji – powiedział serwisowi "Politico" francuski minister ds. energii Marc Ferracci, nawiązując m.in. do planów Paryża zastąpienia dostaw z Rosji surowcem z Kataru.

Zaznaczył , że Francja "opowiada się za ograniczeniem ryzyka związanego ze współpracą z Rosją". Jednak oczekuje jasnego uzasadnienia prawnego dla takiej decyzji. Dlaczego? Ponieważ np. francuski koncern TotalEnergies ma podpisaną umowę na odbiór LNG od rosyjskiego Novateku aż do 2032 r.

"Trzeba jak najszybciej przerwać import gazu z Rosji"

Komisja Europejska przygotowała już ogólne założenia planu, zakładającego zakończenie importu rosyjskich paliw do końca 2027 r. Potrzebne jest jej jednak poparcie największych importerów LNG. Już teraz KE mierzy się z oporem Węgier i Słowacji, które nie chcą rezygnować z dostaw rosyjskiego gazu poprzez rurociąg. Tymczasem Hiszpania i Niderlandy – trzeci i czwarty co do wielkości odbiorcy rosyjskiego LNG – wspierają plan Komisji.

Reklama

– Trzeba jak najszybciej zakazać importu rosyjskiego gazu, formułując wspólne stanowisko Unii Europejskiej – powiedział przedstawiciel hiszpańskiego ministerstwa transformacji ekologicznej. Dodał, że jego kraj jest zobowiązany do odbioru gazu od Novateku do 2042 r. na mocy umowy zawartej przez firmę Naturgy. Jednak nie stanowi to dla Madrytu przeszkody.

Reklama

Z kolei Belgia, związana kontraktem na import LNG z Rosji do 2035 r., domaga się od Komisji "szczegółowej analizy skutków gospodarczych" proponowanego zakazu – poinformował belgijski minister energii Mathieu Michel. Jak wynika z projektu deklaracji, do którego dotarła "Politico", państwa UE rozważają przeprowadzenie wspólnej analizy ekonomicznej i prawnej. Rzecznik KE zapowiedział, że Komisja przygotowuje 'dokument oceniający skutki proponowanych działań".

Import LNG z Rosji do Europy rośnie. Rosja zarabia miliardy dolarów

Choć dostawy gazu poprzez rurociągi z Rosji do UE maleją, to import rosyjskiego LNG rośnie. W 2024 r. kraje Unii zakupiły 16,77 mln ton LNG o wartości przekraczającej 6 mld euro – wynika z danych firmy Kpler, zajmującej się badaniem rynków. Dla Rosji oznaczało to, że ponad połowa całego eksportu LNG trafiła właśnie do UE.

Łącznie gaz rurociągowy i skroplony z Rosji stanowił prawie 20 proc. całego importu gazu do Unii Europejskiej.

Tak KE chce obejść konieczność jednomyślności

KE rozważa różne sposoby rezygnacji z rosyjskiego LNG. Aby firmy mogły przerwać zakupy, powołując się na „siłę wyższą” i uniknąć konsekwencji prawnych, w tym kar umownych, potrzebna jest decyzja w sprawie sankcji na poziomie całej Unii. Jednym z rozważanych rozwiązań – według doniesień agencji Bloomberg z maja – jest wprowadzenie zerowej kwoty importowej.

Taka decyzja mogłaby zostać podjęta kwalifikowaną większością głosów państw członkowskich, a więc bez konieczności jednomyślności, jak ma to miejsce w przypadku sankcji.