"Na obecnym etapie rozwój relacji Federacji Rosyjskiej i Islamskiej Republiki Iranu nabrał szczególnego znaczenia. Przeniosły się one z poziomu dwustronnego na poziom regionalny, a nawet ponadregionalny. Niechęć Iranu i Rosji do zaakceptowania dominacji Zachodu, w szczególności USA, w stosunkach międzynarodowych oraz ich dążenie do budowy wielobiegunowego ładu światowego stały się jednym z punktów stycznych polityki zagranicznej obu państw."