Dziennikarz „Bilda” informował o zajęciu miejscowości Szewczenko także w czwartek.

Szewczenko. Złoża o znaczeniu strategicznym

Złoże Szewczenko zostało odkryte w 1982 r. Zajmuje około 40 hektarów. Według Narodowej Akademii Nauk Ukrainy zawiera ponad 90 proc. silnie zmineralizowanego spodumenu, z którego lit można pozyskiwać bez konieczności stosowania kosztownych technologii.

Reklama

Dodatkowo, w tym rejonie odkryto także złoża metali rzadkich – tantalu, niobu, berylu, cezu i rubidu. Jak podkreśla francuski dziennik "Le Figaro", czyni to złoże Szewczenko zasobem o strategicznym znaczeniu, zwłaszcza w kontekście globalnego wzrostu zapotrzebowania na surowce do produkcji baterii i elektroniki.

Rosjanie opanowali już dwa z czterech złóż litu w Ukrainie

Wcześniej rosyjska armia zajęła także złoże Krutaja Bałka w obwodzie zaporoskim. Oznacza to, że obecnie dwa z czterech znanych złóż litu w Ukrainie znajdują się pod rosyjską kontrolą. Pozostałe dwa – Dobre i Połohiwka – leżą w obwodzie kirowohradzkim. Występuje tam petalit, z którego pozyskiwanie litu jest znacznie droższe niż ze spodumenu.

Całkowite zasoby litu w granicach Ukrainy z 1991 r. szacuje się na 500 tys. ton. Jednak przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji żadne z ukraińskich złóż nie było eksploatowane na skalę przemysłową.

Rusza wydobycie. Znamy pierwszego inwestora z USA

Pod koniec kwietnia Ukraina i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie dotyczące surowców naturalnych, nad którym prace trwały od czasu objęcia prezydentury przez Donalda Trumpa. Umowa zakłada utworzenie wspólnego funduszu inwestycyjnego, który będzie czerpał zyski z eksploatacji i sprzedaży ukraińskich minerałów. Środki te mają być przeznaczane na nowe inwestycje oraz powojenną odbudowę Ukrainy.

W połowie czerwca ukraińskie władze zgodziły się rozpocząć proces dopuszczania prywatnych firm do zagospodarowania złoża w miejscowości Dobre w obwodzie kirowohradzkim. Jak pisał dziennik "The New York Times", jednym z potencjalnych inwestorów zainteresowanych wydobyciem litu jest 81-letni miliarder Ronald Lauder – przyjaciel prezydenta USA Donalda Trumpa i przewodniczący Światowego Kongresu Żydów.