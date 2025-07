"Jako prezydent Stanów Zjednoczonych nie pozwolę, by ten komunistyczny szaleniec zniszczył Nowy Jork. Bądźcie pewni, trzymam wszystkie dźwignie i mam wszystkie karty" – napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Trump: Uratuję Nowy Jork

"Uratuję Nowy Jork i sprawię, że ponownie będzie gorący i wielki, tak jak zrobiłem to z dobrymi starymi USA!" – zadeklarował prezydent USA.

Mamdani faworytem wyborów

Trump "komunistycznym szaleńcem" nazwał Mamdaniego, który we wtorek został oficjalnie ogłoszony zwycięzcą prawyborów Demokratów na burmistrza Nowego Jorku i jest faworytem wyborów, które odbędą się w listopadzie.

Urodzony w Ugandzie i mający indyjskie korzenie 33-letni muzułmanin określa się jako demokratyczny socjalista, podobnie jak m.in. senator Bernie Sanders i część polityków lewego skrzydła Demokratów. W kampanii wyborczej proponował zamrożenie czynszów w niektórych budynkach, podniesienie podatków od firm oraz stworzenie miejskiej sieci sklepów spożywczych. Nie wyznaje jednak ideologii komunistycznej.

Ataki Trumpa na Mamdaniego

Wpis Trumpa jest kolejnym z serii ataków przeciwko Mamdaniemu ze strony Trumpa i Republikanów. We wtorek Trump groził, że będzie musiał go aresztować, jeśli będzie sprzeciwiał się obławom na nielegalnych imigrantów w Nowym Jorku. Pytany też o apel republikańskiego kongresmena Andy'ego Oglesa, który wezwał do pozbawienia Mamdaniego obywatelstwa i deportowania go z kraju, Trump powiedział we wtorek, że "przyjrzy się wszystkiemu" i dodał, że "wielu ludzi myśli, że Mamdani przebywa tu nielegalnie". Ogles argumentował, że Mamdani może zostać pozbawiony obywatelstwa USA – które nabył w 2018 roku – bo rzekomo zatajał wsparcie dla terroryzmu. Powoływał się przy tym na... słowa piosenki, którą Mamdani rapował w 2015 roku.

Mamdani: Nie zaakceptujemy zastraszania

Odnosząc się do słów Trumpa, Mamdani stwierdził, że są one próbą zastraszania "każdego nowojorczyka, który odmawia chowania się w cieniu".

Nie zaakceptujemy tego zastraszania – zadeklarował.

Wybory na burmistrza Nowego Jorku

W listopadowych wyborach Mamdani zmierzy się z obecnym burmistrzem Erikiem Adamsem, który startuje jako kandydat niezależny, oraz mającym polskie korzenie Republikaninem Curtisem Sliwą. We wtorek Trump wyraził poparcie dla Adamsa, którego nazwał "dobrym człowiekiem" i przypomniał, że "trochę mu pomógł", umarzając zarzuty prokuratury przeciwko niemu w sprawie przyjmowania łapówek od tureckich władz.