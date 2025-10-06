Ferie zimowe w Polsce w 2026 roku. Oto nowe daty. Ważna zmiana - trzy, zamiast czterech tur rotacyjnych

Ferie zimowe w Polsce w 2026 roku, które przypadają na rok szkolny 2025/2026, odbędą się w okresie od 19 stycznia do 1 marca 2026 roku. W odróżnieniu od poprzednich lat, Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) zaplanowało tym razem podział na trzy tury rotacyjne dla wszystkich szesnastu województw, co ma na celu lepsze rozłożenie ruchu turystycznego w górach i na zimowych szlakach.

Reklama

Terminy ferii zimowych 2026

Uczniowie z pierwszych pięciu województw rozpoczną wypoczynek najwcześniej. Od 19 stycznia do 1 lutego 2026 roku ferie będą mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Druga tura ferii, trwająca od 2 lutego do 15 lutego 2026 roku, obejmie aż sześć województw, głównie z zachodniej i południowej Polski. W tym terminie wolne będą miały województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie i opolskie.

Najpóźniej, bo od 16 lutego do 1 marca 2026 roku, na dwutygodniowy odpoczynek udadzą się uczniowie z ostatniej, trzeciej grupy. Są to województwa: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie oraz śląskie. Warto pamiętać, że każdy z tych terminów zapewnia uczniom pełne dwa tygodnie wolnego.

Reklama

Podsumowując, ferie zimowe 2026 w Polsce odbędą się w trzech turach w okresie od 19 stycznia do 1 marca 2026 roku. Podział na województwa i terminy przedstawia się następująco:

I tura (19 stycznia – 1 lutego 2026): województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

II tura (2 lutego – 15 lutego 2026): województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

III tura (16 lutego – 1 marca 2026): województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

Ten nowy system zastępuje wcześniejszy podział na cztery tury i ma na celu usprawnienie organizacji oraz zmniejszenie zatłoczenia w popularnych miejscach wypoczynku zimowego.

Zimowa oraz wiosenna przerwa świąteczna

Oprócz ferii, kalendarz szkolny 2025/2026 przewiduje również zimową przerwę świąteczną (od 22 do 31 grudnia 2025 roku) oraz wiosenną przerwę świąteczną (od 2 do 7 kwietnia 2026 roku).