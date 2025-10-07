Chłodno, deszczowo i zmiennie. Prognoza pogody na wtorek, 7 października

We wtorek, 7 października, w ciągu dnia dominować będzie duże zachmurzenie, chociaż można spodziewać się większych przejaśnień, a na wschodzie kraju wystąpią nawet okresy rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu pojawią się głównie na obszarze Górnego Śląska i Małopolski. W górach zrobi się zimowo: w wyższych partiach Sudetów prognozowany jest deszcz ze śniegiem, a w Karpatach – także śnieg. Szczególnie w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 5 do 7 cm.

Reklama

Jaka będzie temperatura we wtorek, 7 października?

We wtorek temperatura maksymalna będzie zróżnicowana, sięgając od około 11 stopni Celsjusza na południu (w rejonach podgórskich Karpat będzie chłodniej, bo tylko około 8 stopni), przez 13 stopni w większości kraju, do 16 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr powieje słabo i zmiennie: na zachodzie głównie z kierunków zachodnich, na wschodzie z południowych i wschodnich, a nad morzem będzie okresami umiarkowany, z północy.

Jaka pogoda będzie w nocy?

W nocy zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane na wschodzie, umiarkowane do dużego w pozostałych regionach, a na północnym zachodzie wzrośnie do całkowitego. W zachodniej części kraju prognozowane są opady deszczu, które będą szczególnie intensywne na Pomorzu Zachodnim, gdzie suma opadów może osiągnąć nawet 10 mm. Poza zachodem trzeba uważać na silne zamglenia i mgły, które lokalnie ograniczą widzialność do 500 m, a w centrum i na południu nawet do 200 m. Temperatura minimalna spadnie do około 4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie (w rejonach podgórskich Karpat miejscami do około 3 stopni), osiągnie około 9 stopni w centrum, a najwyższa będzie na północnym zachodzie – około 13 stopni. Wiatr nocą będzie słaby, nad morzem chwilami umiarkowany, z kierunków południowo-zachodnich i południowych, a jedynie w południowo-wschodniej Polsce słaby, zmienny.