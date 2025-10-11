Prognoza pogody dla ucznia na sobotę, 11 października. Jak się ubrać?

Przygotuj się na to, że miejscami może popadać słaby deszcz lub mżawka. Jedynie jeśli mieszkasz na Dolnym Śląsku lub Ziemi Lubuskiej, jest szansa, że deszcz Cię ominie. Nie będzie bardzo ciepło. Temperatura wyniesie od 11 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 15-16 stopni Celsjusza na północy i zachodzie. Jeśli mieszkasz w górach lub blisko nich, będzie najchłodniej – około 9 stopni Celsjusza. Uważaj, bo będzie wietrznie! Wiatr będzie umiarkowany, ale momentami dość silny, a w porywach (szczególnie nad morzem i w górach) może osiągnąć nawet 65-70 km/h.

Jak się ubrać?

Ze względu na chłód, opady i silny wiatr, ubierz się warstwowo! To najlepszy sposób, żeby dostosować się do pogody w ciągu dnia:

Kurtka: Obowiązkowo załóż ciepłą kurtkę (przejściową/jesienną), która jest nieprzemakalna lub przynajmniej wodoodporna – przyda się na mżawkę! Pod spód: Załóż bluzę lub sweter, który w razie potrzeby (np. w szkole) możesz zdjąć. Pod to załóż koszulkę z długim lub krótkim rękawem. Spodnie: Wystarczą długie spodnie. Głowa/szyja: Przy tak silnym wietrze przyda się szalik lub komin i może cienka czapka, zwłaszcza jeśli planujesz spędzić dużo czasu na zewnątrz. Obuwie: Załóż ciepłe, pełne buty, które nie przemokną, np. adidasy na jesień lub trapery.

Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą parasol lub mieć kaptur! Lepiej mieć go ze sobą i nie użyć, niż zmoknąć!