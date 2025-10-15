W środę mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość straciło, po dwóch kadencjach, władzę, a koalicję rządową utworzyły: KO, Lewica, Polska 2050 i PSL. Ugrupowania te określają się mianem "koalicji 15 października", umowę koalicyjną podpisały 10 listopada 2023 r., a rząd Donalda Tuska powstał 13 grudnia 2023 r.

Opinia Polaków

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że aż 45,2 proc. badanych uważa, że żyje im się gorzej niż przed wyborami parlamentarnymi 15 października 2023 r. Z czego 18,5 proc. uważam, że jest "zdecydowanie gorzej", a 26,7, że - "raczej gorzej".

Komu jest teraz lepiej?

19,6 proc. ankietowanych uważa natomiast, że życie w Polsce się poprawiło, z czego 7,6 proc., że "zdecydowanie", a 12 proc. - "raczej".