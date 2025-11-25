Informację o decyzji przekazała w mediach społecznościowych Agnieszka Jędrzak z Kancelarii Prezydenta. "Pan prezydent Karol Nawrocki wręczył dzisiaj panu Grzegorzowi Ksepko — jednemu z autorów projektu ustawy lustracyjnej i nowelizacji ustawy o IPN oraz uczestnikowi prac nad wieloma innymi ustawami — akt powołania do Krajowej Rady Sądownictwa w charakterze swojego przedstawiciela" - napisała.

Karol Nawrocki wyznaczył swojego człowieka do KRS. Grzegorz Ksepko już powołany

Ksepko jest prawnikiem z doświadczeniem. W latach 2006–2016 współtworzył kancelarię Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy w Sopocie, znaną z bliskich relacji z otoczeniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jednym z jej wspólników był Adam Jedliński, prywatnie przyjaciel prezydenta. Z kancelarią wielokrotnie współpracowała także Marta Kaczyńska, która odbywała tam aplikację.

Źródło: ONET.PL, X.