Jak czytamy w serwisie, Polskie Siły Powietrzne mają dziś na stanie 47 myśliwców F-16 i kilkanaście przestarzałych MiG-29. Jednak co zaskakujące, flota powiększy się o 32 nowe samoloty piątej generacji F-35.

Nowe myśliwce dla Polski

Pierwsze myśliwce F-35, zamówione jeszcze w 2020 roku, mają trafić do bazy w Łasku w tym roku. W 2027 rok do Polski dotrze kolejne 16 maszyn.

Fundamentem polskiego lotnictwa bojowego stanowią obecnie samoloty F-16. Ich utrzymanie generuje jednak potężne wydatki. Koszt jednej godziny spędzonej w powietrzu sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych. Samo paliwo to zużycie rzędu 2800 litrów na godzinę lotu, co przy stawce 3,2 zł/l tworzy znaczną sumę, powiększoną o akcyzę i opłatę paliwową.

Sumarycznie, wliczając serwis i pracę personelu, koszt godziny lotu to nawet 77 tysięcy złotych.

Koszt lotu myśliwca F-35 jest bardzo wysoki

W jaki sposób koszty F-16 prezentują się w porównaniu z innymi maszynami polskiego lotnictwa?

Jak wskazuje Business Insidera godzina lotu MiG-29 kosztuje ponad 101 tys. zł, natomiast w przypadku F-35 wydatki te szacowane są na poziomie 130-150 tys. zł.

O wiele niższe koszty eksploatacji dotyczą koreańskich samolotów FA-50. Ministerstwo Obrony Narodowej informowało, że godzina lotu tych maszyn to wydatek rzędu około 38 tys. zł.