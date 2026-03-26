Kibice z całej Polski i zagranicy ruszyli na poszukiwania noclegów. Efekt? W całej Warszawie dostępność miejsc gwałtownie spadła. Jak podaje turystyka.wp.pl, na popularnych portalach rezerwacyjnych zniknęło już 82 proc. ogólnej bazy noclegowej miasta.

Prawdziwy problem mają jednak ci, którzy chcą spać blisko stadionu. W dzielnicy Praga-Południe wolnych jest już tylko 1 proc. miejsc. Ceny za skromny pokój dwuosobowy w tej okolicy zaczynają się od 180 zł, o ile w ogóle uda się go jeszcze zarezerwować. W innych częściach miasta wciąż można znaleźć oferty od 120 zł, ale liczba dostępnych obiektów szybko maleje.

Albańczycy lecą do Polski. Ceny biletów w górę

To nie będzie mecz tylko z polskimi fanami na trybunach. Albańczycy masowo wykupują połączenia lotnicze do stolicy Polski. Linie Ryanair i Wizz Air sprzedały już wszystkie bilety na loty z Tirany do Warszawy w dniu meczu.

Powroty po sportowych emocjach będą słono kosztować. Jak podaje turystyka.wp.pl, bilety do Tirany na dni po meczu są nawet siedmiokrotnie droższe niż zazwyczaj. Za lot w piątek trzeba zapłacić od 943 do 1165 zł, podczas gdy tydzień później ta sama trasa kosztuje zaledwie 130-150 zł. Mimo wysokich cen, wiele połączeń jest już całkowicie wyprzedanych.

Darmowy transport dla kibiców

Warszawa wspiera fanów piłki nożnej i chce rozładować korki. Miasto przygotowało specjalny pakiet udogodnień dla osób posiadających bilet na mecz, zaproszenie lub akredytację UEFA. Co przysługuje kibicom?

Bezpłatna komunikacja: Od czwartku (6:00) do piątku (1:00) możesz jeździć za darmo autobusami, tramwajami, metrem oraz pociągami SKM, Kolei Mazowieckich i WKD w 1. strefie biletowej.

Możesz bezpłatnie zostawić auto na miejskich parkingach przesiadkowych. Urzędnicy apelują: na stadion jedź metrem. Linia M2 dowiezie Cię pod sam obiekt (stacja Stadion Narodowy) w kilka minut, omijając zablokowane ulice.

Możesz bezpłatnie zostawić auto na miejskich parkingach przesiadkowych. Urzędnicy apelują: na stadion jedź metrem. Linia M2 dowiezie Cię pod sam obiekt (stacja Stadion Narodowy) w kilka minut, omijając zablokowane ulice. Po meczu miasto zwiększy częstotliwość kursowania pociągów metra, autobusów i tramwajów, aby fani sprawnie wrócili do domów i hoteli.

Sport napędza turystykę

Wielkie mecze to dla Warszawy nie tylko sport, ale i czysty zysk. Wiele osób łączy kibicowanie ze zwiedzaniem miasta, zostając w stolicy na cały weekend. Organizacja wydarzeń sportowych o wysokiej randze na PGE Narodowym ma znaczący wpływ na rozwój turystyki w Warszawie. Przyciągają one rzesze fanów, którzy często decydują się na dłuższy pobyt – podkreśla Marzena Gawkowska, rzeczniczka Urzędu Miasta Warszawy w rozmowie z WP.