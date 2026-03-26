Halina Kowalska była gwiazdą filmów Barei

Halina Kowalska ostatnie lata swojego życia spędziła w Domu Artysty Weterana w Skolimowie. Odeszła w wieku 85 lat.

Reklama

Widzowie bardzo cenili role aktorki. Uwielbiali ją m.in. za postać śpiewaczki w serialu "Alternatywy 4", czy Wandy w "Nie ma róży bez ognia". Halina Kowalska uznawana była za gwiazdę filmów Stanisława Barei, ale można ją było również zobaczyć w takich filmach jak "Nie lubię poniedziałku", czy serialu "W labiryncie".

Pogrzeb Haliny Kowalskiej

Halina Kowalska odeszła 18 marca br. O jej śmierci poinformowała Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich. Z wielkim żalem żegnamy Ikonę Polskiego Kina, podopieczną Fundacji Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich, zmarłą wczoraj, Halinę Kowalską. Po twórczym życiu, spokojnej zaopiekowanej starości, dołączyła do swojego kochanego męża, Włodka Nowaka. Cześć Jej pamięci! - napisano.

Pogrzeb aktorki odbył się 26 marca. Ceremonia była bardzo skromna. Rozpoczęła się tuż przed godz. 10. Prochy aktorki zostały złożone w urnie z jasnego kamienia ze złotym zdobieniem i krzyżem. Przy urnie położono czerwoną różę a przed nią dwa wieńce. Jeden z nich był od pracowników Domu Artystów Scen Polskich.

Tu pochowano Halinę Kowalską

Halina Kowalska została pochowana obok swojego męża Włodzimierza Nowaka. Ukochany aktorki odszedł cztery lata temu. Grób znajduje się na Starych Powązkach w Warszawie.