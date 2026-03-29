Karol Nawrocki z wizytą w USA

Karol Nawrocki wystąpił podczas konferencji konserwatystów CPAC w Teksasie. Jego przemówienie relacjonowało wiele stacji telewizyjnych a także dziennikarzy z Polski. Wśród nich był również Marcin Wrona.

To działo się tuż przed przemówieniem Karola Nawrockiego

To wieloletni korespondent "Faktów" TVN z USA. Dziennikarz w swoich mediach społecznościowych pokazał, co działo się tuż przed tym, jak prezydent pojawił się na scenie. Jego uwagę zwrócił fakt, że na krótko przed wystąpieniem Karola Nawrockiego osoby, które siedziały w tylnych rzędach przeniesiono do tych pod sceną.

"A to ciekawe"

A to ciekawe, tuż przed wystąpieniem Karola Nawrockiego rozpoczęło się przesuwanie ludzi z tylnych rzędów na rzędy, które są tuż koło sceny i które państwo widzą przed tym wystąpieniem są puste - komentował Marcin Wrona.

Zanim to Karol Nawrocki udał się z wizytą do USA, obecna tam była jego żona. Marta Nawrocka wzięła udział w globalnym szczycie organizowanym. Spotkanie to zorganizowała Melania Trump. Celem szczytu jest wspieranie dzieci poprzez edukację i rozwój technologii.