Prezydent Nawrocki z wizytą w USA. W tle bezpieczeństwo i Rosja

Prezydent składa dwudniową roboczą wizytę w USA. W sobotę po południu czasu lokalnego weźmie udział w Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC), gdzie planowane jest jego wystąpienie. Z harmonogramu udostępnionego przez organizatorów wydarzenia wynika, że przemówienie prezydenta RP ma rozpocząć się o godz. 15.15 (21.15 w Polsce).

W niedzielę przed południem Karol Nawrocki weźmie udział we mszy świętej w Kościele św. Piotra Apostoła w Dallas. Po południu zaplanowane jest spotkanie prezydenta z Polonią, w trakcie którego wręczy odznaczenia państwowe.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał w piątek dziennikarzom, że podczas CPAC prezydent poruszy kwestie aktualnych wyzwań dot. bezpieczeństwa oraz "naszej rzeczowej, rzetelnej oceny polityki Federacji Rosyjskiej - burzyciela porządku światowego, pokoju w Europie Środkowej i Wschodniej, ale będącego także zagrożeniem dla spraw globalnych".

Myślę, że zwłaszcza w środowisku amerykańskich konserwatystów zdrowe podejście do Federacji Rosyjskiej z perspektywy pana prezydenta dobrze, żeby wybrzmiało i wybrzmi na pewno tak, aby przecinać wszelkiego rodzaju czasami pojawiające się dyskusje w środowisku amerykańskim o zmianie ewentualnej polityki wobec Rosji - dodał. Przydacz podkreślił, że Nawrocki będzie się sprzeciwiał propozycjom dot. zmiany podejścia USA do Rosji.

Minister powiedział, że prezydent złoży także wizytę w fabryce Lockheed Martin, producenta m.in. samolotów bojowych F-35, gdzie spotka się z osobami zarządzającymi spółką oraz będzie obserwował produkcję samolotów. Przydacz dodał, że w Teksasie - oprócz spotkania z Polonią - prezydent weźmie też udział w dyskusjach nt. gospodarki i energetyki. Poinformował, że prezydent wróci do Polski w poniedziałek.

W ubiegłą sobotę Przydacz informował PAP, że Karol Nawrocki na konferencji CPAC, na zaproszenie tej organizacji, wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich. Jak wówczas mówił, obecnie nie są potwierdzone żadne spotkania prezydenta Nawrockiego w USA na najwyższym szczeblu.

Przydacz podkreślił, że w sobotę Karol Nawrockiodwiedzi fabrykę samolotów F-35, na których już dzisiaj szkolą się polscy piloci i które niebawem trafią na wyposażenie polskiej armii. Jak dodał w niedzielę prezydent spotka się z liczną grupą przedstawicieli Polonii w Dallas.

Polonia w Teksasie jest bardzo liczna, to ponad 200 tys. Amerykanów polskiego pochodzenia. Rodacy mieszkający w Teksasie często są ludźmi sukcesu, pracują w biznesie, czy na wysokich stanowiskach na uniwersytetach teksańskich więc z tymi wpływowymi Polakami prezydent również będzie rozmawiał o dalszym rozwoju relacji Polski i USA, ale też relacji Polski z Teksasem jako ważnym partnerem gospodarczym - mówił wówczas minister.