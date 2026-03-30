Karol Nawrocki z wizytą w USA
Karol Nawrocki przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. To tam spotkał się z Polonią oraz przedstawicielami polskich środowisk. W niedzielę, 29 marca odwiedził Dallas. To tam mieszka ponad 200 tys. osób polskiego pochodzenia.
Prezydent, jak poinformował Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, wręczał odznaczenia za wybitne osiągnięcia naukowe, popularyzację polskiej kultury oraz działalność na rzecz Polonii. Wyróżnieni otrzymali Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Nietypowe zachowanie prezydenta
To właśnie podczas tego spotkania doszło do nietypowej sytuacji. Karol Nawrocki w pewnym momencie co chwila zerkał na swój kciuk. Z pomocą ruszyła jedna z przebywających tam osób. Na palcu prezydenta pojawił się plaster. Najprawdopodobniej prezydent skaleczył się szpilką, gdy wręczał jeden z medali.
To wyznał Karol Nawrocki
Karol Nawrocki nie wspomniał nic, o tym, co się stało podczas swojego przemówienia. Podzielił się z kolei tym, że to jego pierwsza Niedziela Palmowa, której nie spędza w rodzinnym gronie. Państwo dajecie mi wiele szczęścia, bo cieszę się, że spędzam ją wśród przyjaciół i rodaków. Zapamiętam ją na długi czas - powiedział prezydent.
Jesteście dla mnie i Polaków dowodem na siłę polskości, która jest w naszych sercach. Polska wam za to dziękuje (...). Niech żyje Polska, Stany Zjednoczone i piękna przyjaźń Polski i Stanów Zjednoczonych - dodał.
