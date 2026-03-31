Paszport kurierem do domu. MSWiA szykuje wielkie zmiany dla obywateli

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad nowelizacją ustawy, która pozwoli wysyłać paszporty kurierem. Usługa ta będzie dostępna dla każdego obywatela przebywającego na terenie Polski za dodatkową opłatą.

Zgodnie z planem, paszporty dostarczy Poczta Polska, która została wyznaczona jako operator na lata 2026–2035. Dokumenty trafią do adresatów w specjalnych, zabezpieczonych kopertach. Po odebraniu przesyłki musisz samodzielnie aktywować paszport za pomocą e-usługi. Resort przewiduje, że ta forma odbioru ruszy najwcześniej w 2028 roku.

Nowy wzór paszportu w 2029 roku

Od stycznia 2029 roku urzędy zaczną wydawać paszporty według zupełnie nowego wzoru. MSWiA stawia na nowoczesność i oszczędność. Polskie paszporty są obecnie jednymi z najgrubszych w Europie (42 strony). Nowy wzór będzie miał ich około 32. Na pierwszej stronie pojawi się powtórzony wizerunek właściciela, co utrudni fałszerstwa. Każde województwo otrzyma w paszporcie stronę z grafiką stolicy regionu. Kraków zaproponował już Wawel i Sukiennice, a Warszawa Zamek Królewski oraz Pałac Kultury i Nauki. Ujednolicenie wyglądu paszportów zwykłych, służbowych i dyplomatycznych pozwoli obniżyć koszty produkcji dokumentów.

Koniec z adresem zameldowania

Resort planuje również rewolucję w danych osobowych. MSWiA chce zrezygnować z martwego przepisu o adresie zameldowania na rzecz faktycznego miejsca zamieszkania. Zmiana ta ma usystematyzować rejestry państwowe. Obecnie samorządy mają problem z weryfikacją, gdzie faktycznie przebywają obywatele. Po zmianach swój adres zgłosisz w formie prostego oświadczenia w aplikacji mObywatel, a system automatycznie zaktualizuje dane w innych rejestrach.

Ochrona właścicieli nieruchomości

Nowe przepisy chronią też właścicieli mieszkań przed nieuczciwymi lokatorami. Właściciel otrzyma narzędzia do weryfikacji, kto rejestruje się pod jego adresem. Będzie mógł również zablokować fałszywe zgłoszenie. Prace nad tymi zmianami potrwają do 2028 roku. Ministerstwo ostrzega: za składanie fałszywych oświadczeń o miejscu zamieszkania będą groziły surowe kary.