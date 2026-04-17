Zabójstwo siekierą na UW. Prokuratura chce umorzenia śledztwa wobec Mieszka R.

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 14:49
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba/PAP
Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu wniosek o umorzenie śledztwa przeciwko Mieszkowi R., podejrzanemu o zabójstwo portierki na Uniwersytecie Warszawskim w maju 2025 roku. Biegli psychiatrzy orzekli, że 22-letni student w chwili ataku był niepoczytalny. Zamiast kary więzienia, śledczy żądają bezterminowego umieszczenia mężczyzny w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Opinia biegłych wskazuje na poważne zaburzenia psychotyczne i ryzyko, że podejrzany może w przyszłości udawać poprawę zdrowia, by szybciej opuścić izolację.

Na początku maja 2025 roku 22-letni student prawa, Mieszko R., dokonał brutalnego ataku na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Napastnik zaatakował siekierą 53-letnią portierkę w momencie, gdy zamykała drzwi do budynku. Kobieta zmarła na miejscu w wyniku licznych ciosów w głowę i tułów. Mieszko R. ranił również 39-letniego pracownika Straży UW, który próbował interweniować. Podczas zatrzymania agresywny student ugryzł także policjanta.

Prokurator: Nie można go skazać i wymierzyć mu kary więzienia

Po wielotygodniowej obserwacji w ośrodku zamkniętym biegli psychiatrzy wydali opinię. Rozpoznali u Mieszka R. zaburzenie psychotyczne oraz nieprawidłowe cechy osobowości. Według lekarzy napastnik działał pod wpływem psychozy i poczucia "wyższej konieczności". Prokurator Piotr Antoni Skiba wyjaśnił: Z uwagi na stwierdzoną niepoczytalność, nie jest możliwe przypisanie podejrzanemu winy. W konsekwencji nie można go skazać i wymierzyć mu kary więzienia.

Pełnomocnik rodziny ofiary zgłosił zastrzeżenia do opinii, co wymusiło dodatkowe badania. Nowa ekspertyza ostrzega przed "instrumentalnym podejściem" Mieszka R. do leczenia. Biegli wskazali, że pacjent może deklarować współpracę z lekarzami tylko po to, by skrócić czas izolacji. Istnieje obawa, że jego motywacja do terapii jest niska, a ryzyko popełnienia podobnych czynów w przyszłości pozostaje wysokie.

Zbrodnia na UW. Rodzina ofiary wydała oświadczenie

Mieszko R. trafi do szpitala psychiatrycznego?

Prokuratura domaga się umieszczenia 22-latka w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Jest to tzw. środek zabezpieczający. W przeciwieństwie do wyroku więzienia, pobyt w takim miejscu nie ma określonej daty zakończenia. Mieszko R. będzie poddawany regularnym badaniom kontrolnym. Jeśli lekarze uznają, że nadal stanowi zagrożenie, może pozostać w izolacji do końca życia.

O losie wniosku prokuratury zdecyduje teraz Sąd Okręgowy w Warszawie.

oprac. Olga Skórko
