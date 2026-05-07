Adwokat od "trumny na kółkach" zatrzymany. "Był całkowicie zaskoczony"

Agnieszka Maj
35 minut temu
Paweł K., adwokat od "trumny na kółkach", został zatrzymany przez policję. Mężczyzna od kilku dni był poszukiwany listem gończym. Paweł K został skazany za spowodowanie wypadku w 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety.

Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Jak podali w komunikacie funkcjonariusze 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Dlatego nie stawiał oporu podczas zatrzymania. "Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym" - podała policja.

List gończy za adwokatem

Mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu hrubieszowski w województwie lubelskim. Został przewieziony do jednostki Policji, gdzie sporządzono niezbędną dokumentację, potem będzie doprowadzony do najbliższego zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące, odbywając zasądzoną karę.

Paweł K., znany jako adwokat od "trumien na kółkach" został skazany prawomocnym wyrokiem przez Sąd Okręgowy w Olsztynie na półtora roku więzienia. Od początku maja jest poszukiwany przez policję. Wystawiono za nim list gończy po tym, jak policja nie doprowadziła go do aresztu z powodu jego nieobecności w miejscu zamieszkania.

W wypadku zginęły dwie kobiety

Paweł K został skazany za spowodowanie wypadku w 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety. Po tragedii nagrał wideo, w którym określił wypadek jako zderzenie "bezpiecznego samochodu" z "trumną na kółkach". Tak nazwał samochód, którym jechały kobiety.

Agnieszka Maj
