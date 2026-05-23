Polsat Hit Festiwal 2026 powrócił do Opery Leśnej. Jak co roku impreza odbywa się pod koniec maja. Organizatorem jest Polsat. Festiwal w Sopocie trwa aż trzy dni. Rozpoczęła się w piątek, 22 maja a zakończy w niedzielę, 24 maja br.

Pierwszego dnia Polsat Hit Festiwal 2026 widzowie i publiczność zgromadzona w Operze Leśnej w Sopocie usłyszeli radiowe hity roku. Swój jubileusz świętował zespół Kombi wraz z zaproszonymi gośćmi. Ogromne emocje wzbudził również koncert pamięci Krzysztofa Krawczyka.

Polsat Hit Festiwal 2026. Drugi dzień. Kto wystąpi?

Drugi dzień Sopot Hit Festiwal 2026 to dwa koncerty. W pierwszym widzowie usłyszą największe przeboje, które towarzyszą nam chociażby na imprezach i prywatkach.

Drugi koncert to ten, w którym współcześni wokaliści zaśpiewają utwory legend sceny muzycznej. Nie zabraknie piosenek Grzegorza Ciechowskiego, Danuty Rinn, czy Kory.

Oto dokładny program drugiego dnia Sopot Hit Festiwal 2026.

19:55 – koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki"

Wilki

Ich Troje

Tatiana Okupnik

Happysad

Mezo

Liber

Wanda i Banda

Piersi

Ewelina Lisowska

20:55 i 23:00 (dwie części) – koncert "Zostawili nam piosenki"

Julia Wieniawa

Piotr Rogucki

Wiktor Waligóra

Michał Szpak

Polsat Hit Festiwal 2026. Trzeci dzień. Kto wystąpi?

Trzeci dzień Polsat Hit Festiwal 2026, czyli niedziela, 24 maja, to występy kabaretów. Na scenie w Operze Leśnej zaprezentują się znani i lubiani.

19:55 "Sopocki hit kabaretowy. Tu i teraz"