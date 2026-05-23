Polsat Hit Festiwal 2026 powrócił do Opery Leśnej. Jak co roku impreza odbywa się pod koniec maja. Organizatorem jest Polsat. Festiwal w Sopocie trwa aż trzy dni. Rozpoczęła się w piątek, 22 maja a zakończy w niedzielę, 24 maja br.
Pierwszego dnia Polsat Hit Festiwal 2026 widzowie i publiczność zgromadzona w Operze Leśnej w Sopocie usłyszeli radiowe hity roku. Swój jubileusz świętował zespół Kombi wraz z zaproszonymi gośćmi. Ogromne emocje wzbudził również koncert pamięci Krzysztofa Krawczyka.
Polsat Hit Festiwal 2026. Drugi dzień. Kto wystąpi?
Drugi dzień Sopot Hit Festiwal 2026 to dwa koncerty. W pierwszym widzowie usłyszą największe przeboje, które towarzyszą nam chociażby na imprezach i prywatkach.
Drugi koncert to ten, w którym współcześni wokaliści zaśpiewają utwory legend sceny muzycznej. Nie zabraknie piosenek Grzegorza Ciechowskiego, Danuty Rinn, czy Kory.
Oto dokładny program drugiego dnia Sopot Hit Festiwal 2026.
19:55 – koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki"
- Wilki
- Ich Troje
- Tatiana Okupnik
- Happysad
- Mezo
- Liber
- Wanda i Banda
- Piersi
- Ewelina Lisowska
20:55 i 23:00 (dwie części) – koncert "Zostawili nam piosenki"
- Julia Wieniawa
- Piotr Rogucki
- Wiktor Waligóra
- Michał Szpak
Polsat Hit Festiwal 2026. Trzeci dzień. Kto wystąpi?
Trzeci dzień Polsat Hit Festiwal 2026, czyli niedziela, 24 maja, to występy kabaretów. Na scenie w Operze Leśnej zaprezentują się znani i lubiani.
19:55 "Sopocki hit kabaretowy. Tu i teraz"
- Kabaret Ani Mru-Mru
- Kabaret Młodych Panów
- Kabaret Moralnego Niepokoju
- Kabaret Smile
- Kabaret K2
- Kabaret Czesuaf
- Kabaret Zdolni i Skromni
- Jerzy Kryszak