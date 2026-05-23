Polsat Hit Festiwal 2026. Drugi dzień. Kto wystąpi? O której emisja?

Marta KawczyńskaMarta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 13:56
Trwa Polsat Hit Festiwal 20205. Impreza rozpoczęła się w piątek, 22 maja i potrwa do niedzieli, 24 maja. Kto wystąpi podczas drugiego dnia Polsat Hit Festiwal 2026? O której i gdzie oglądać transmisje koncertów?

Polsat Hit Festiwal 2026 powrócił do Opery Leśnej. Jak co roku impreza odbywa się pod koniec maja. Organizatorem jest Polsat. Festiwal w Sopocie trwa aż trzy dni. Rozpoczęła się w piątek, 22 maja a zakończy w niedzielę, 24 maja br.

Pierwszego dnia Polsat Hit Festiwal 2026 widzowie i publiczność zgromadzona w Operze Leśnej w Sopocie usłyszeli radiowe hity roku. Swój jubileusz świętował zespół Kombi wraz z zaproszonymi gośćmi. Ogromne emocje wzbudził również koncert pamięci Krzysztofa Krawczyka.

Polsat Hit Festiwal 2026. Drugi dzień. Kto wystąpi?

Drugi dzień Sopot Hit Festiwal 2026 to dwa koncerty. W pierwszym widzowie usłyszą największe przeboje, które towarzyszą nam chociażby na imprezach i prywatkach.

Drugi koncert to ten, w którym współcześni wokaliści zaśpiewają utwory legend sceny muzycznej. Nie zabraknie piosenek Grzegorza Ciechowskiego, Danuty Rinn, czy Kory.

Oto dokładny program drugiego dnia Sopot Hit Festiwal 2026.

19:55 – koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki"

  • Wilki
  • Ich Troje
  • Tatiana Okupnik
  • Happysad
  • Mezo
  • Liber
  • Wanda i Banda
  • Piersi
  • Ewelina Lisowska

20:55 i 23:00 (dwie części) – koncert "Zostawili nam piosenki"

  • Julia Wieniawa
  • Piotr Rogucki
  • Wiktor Waligóra
  • Michał Szpak

Polsat Hit Festiwal 2026. Trzeci dzień. Kto wystąpi?

Trzeci dzień Polsat Hit Festiwal 2026, czyli niedziela, 24 maja, to występy kabaretów. Na scenie w Operze Leśnej zaprezentują się znani i lubiani.

19:55 "Sopocki hit kabaretowy. Tu i teraz"

  • Kabaret Ani Mru-Mru
  • Kabaret Młodych Panów
  • Kabaret Moralnego Niepokoju
  • Kabaret Smile
  • Kabaret K2
  • Kabaret Czesuaf
  • Kabaret Zdolni i Skromni
  • Jerzy Kryszak
Marta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
