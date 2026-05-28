O fundacji Team Litewka od kilku dni jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą oświadczenia, które wydała rodzina tragicznie zmarłego posła Lewicy. Pod koniec kwietnia br. Litewka zginął potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze.

Rodzina Łukasza Litewki wydała oświadczenie

Z oświadczenia, które w sieci opublikowała rodzina Litewki, wynika, że ich wola nie jest respektowana przez część osób z fundacji. "Naszą wolą było dołączenie do Rady Fundacji w taki sposób, by móc mieć realny wpływ na kierunek jej działań i tym samym ochronę dziedzictwa Łukasza. Niestety, nie wszyscy podzielili to zdanie. Część członków Rady zaczęła forsować własne pomysły, stojące w sprzeczności z naszą wolą. W związku z tym, do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu komunikacji związanej z działaniami Fundacji na tym profilu" - napisano w oświadczeniu. Głos w tej sprawie zabrała również Natalia Bacławska, która była partnerką Łukasza Litewki.

W środę media obiegła wiadomość o tym, że na grobie Łukasza Litewki wybuchł pożar. Prawdopodobną przyczyną był znicz, który stał zbyt blisko łatwopalnej wiązanki. To jednak nie koniec nie do końca pozytywnych informacji na temat fundacji Team Litewka.

Zwierzogranie zostało odwołane

We wtorek ogłoszono, że druga edycja charytatywnej imprezy, czyli Zwierzogrania, które również organizował Łukasz Litewka, nie odbędzie się. Wcześniej informowano, że zmieni się jedynie termin. Głos w tej sprawie zabrał radny Sosnowca, Maciej Szafraniec.

Drogi Teamie, Mieszkańcy, Przyjaciele, pytacie, co się stało... Oficjalnie: zapowiadane Zwierzogranie zostaje odwołane - napisał w środę wieczorem na Facebooku.

Piszę te słowa nie tylko jako Wasz radny, ale również jako bliska osoba Łukasza, która doskonale wiedziała, ile serca i zdrowia zostawił w każdym swoim projekcie. To, co się wydarzyło w ostatnich dniach, powoduje, że po prostu pęka mi serce. Dla mnie ta sytuacja jest okropna, niezrozumiała i uderzająca w sam fundament tego, czym był Team Litewka. Wszyscy pamiętamy, jak Łukasz Litewka o to walczył. Zwierzogranie to nie był kolejny suchy projekt - Łukasz to po prostu kochał, to było całe jego życie, jego pasja i obietnica dana bezbronnym zwierzętom oraz nam wszystkim - napisał radny.

Radny zabrał głos. Pisze o "lekceważeniu" rodziny Łukasza Litewki

W jego wpisie padły również słowa na temat konfliktu w fundacji. Niestety, wola rodziców Łukasza została całkowicie zlekceważona. Działanie niektórych ludzi, którzy pojawili się w ostatnich tygodniach w radzie fundacji, po prostu ją zrujnowało. Ich postawa całkowicie zablokowała funkcjonowanie fundacji i zaprzepaściła to, co Łukasz tak bardzo kochał i co jego rodzina za wszelką cenę chciała kontynuować. Zamiast czystego dobra, pojawiły się osobiste ambicje i blokady, które uderzyły w najważniejsze plany - grzmiał.

Rodzina podjęła decyzję o wstrzymaniu komunikacji na tym profilu do czasu wyjaśnienia spraw. Bądźmy teraz z nimi. Łukasz uczył nas, że Team to jedność - i teraz ta jedność jest najbardziej potrzebna. Proszę Was o cierpliwość. Trzymajcie się - dodał na koniec Maciej Szafraniec.