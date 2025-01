Od ponad tygodnia TV Republika i wPolsce24 są krytykowane przez tych, którzy wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tuż przed finałem akcji w prawicowych stacjach ukazują się materiały podważające uczciwość Jerzego Owsiaka i jego fundacji, która co roku kupuje sprzęt medyczny za setki milionów złotych. W poprzedni weekend Telewizja Republika zaczęła promować akcję pod hasłem „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”.

Jerzy Owsiak poinformował w mediach społecznościowych o groźbach pod swoim adresem. Policja zatrzymała 71-letniego mieszkańca Nowego Sącza, który miał leczyć się neurologicznie. Zeznał, że zdecydował się na groźby pod adresem założyciela WOŚP po obejrzeniu jednego z reportaży Republiki.

Skargi do KRRiT

Do KRRiT wpłynęły cztery skargi na to, co robią prawicowe stacje. Rada nie podjęła jednak żadnych kroków w tej sprawie. "Nie wskazują tytułów audycji ani daty i godziny ich emisji. Dlatego nie mogą być formalną podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego z udziałem nadawcy, gdyż nie zawierają podstawowych, wymaganych w postępowaniu skargowym danych, tj. nie wskazują tytułów audycji ani daty i godziny ich emisji" - powiedziała Wirtualnym Mediom rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska.

Skarg do KRRiT będzie więcej

Wkrótce do Krajowej RadyRadiofonii i Telewizji skarg powinno trafić więcej. Do ich nadsyłania zachęcał ostatnio aktywista Bart Staszewski. Podawał w mediach społecznościowych link do specjalnego formularza z gotową treścią skargi. Wystarczy podpisać i wysłać. W niedzielę poinformował, że z rozwiązania skorzystało dotąd ponad 5590 osób.