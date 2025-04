Debata prezydencka Super Expressu odbędzie się w specjalnej formule, w której nie będzie pytań od prowadzących. Kandydaci będą mieli pełną swobodę w zadawaniu pytań swoim rywalom. To doskonała okazja, aby zobaczyć, jak prezentują swoje poglądy na ważne sprawy związane z przyszłością Polski.

Debata prezydencka Super Expressu 28 kwietnia – o której godzinie?

Debata prezydencka Super Expressu rozpocznie się 28 kwietnia, o godzinie 18. Transmisja na żywo ze studia telewizyjnego wystartuje już o godzinie 17.15. W specjalnym programie redaktor naczelny "Super Expressu" Grzegorz Zasępa i Dyrektor Newsroomu Grupy ZPR Media Marek Balawajder opowiedzą o przygotowaniach do wydarzenia, formule oraz planowanym przebiegu dyskusji.

Debata prezydencka Super Expressu 28 kwietnia – gdzie oglądać?

Debata prezydencka Super Expressu będzie dostępna na kilku popularnych platformach. Starcie kandydatów na żywo na prezydenta będzie można zobaczyć na:

SE.pl – transmisja debaty prezydenckiej na żywo dostępna będzie na oficjalnej stronie internetowej Super Expressu;

– transmisja debaty prezydenckiej na żywo dostępna będzie na oficjalnej stronie internetowej Super Expressu; YouTube – debata prezydencka Super Expressu będzie transmitowana również na kanale YouTube Super Expressu;

– debata prezydencka Super Expressu będzie transmitowana również na kanale YouTube Super Expressu; Super Express TV – telewizja internetowa Super Expressu również zapewni transmisję na żywo debaty.

Debata prezydencka Super Expressu 28 kwietnia – kto weźmie udział?

W debacie wezmą udział wszyscy zarejestrowani kandydaci na prezydenta RP. Oto lista uczestników:

Adrian Zandberg,

Artur Bartoszewicz,

Grzegorz Braun,

Joanna Senyszyn,

Karol Nawrocki,

Maciej Maciak,

Magdalena Biejat,

Marek Jakubiak,

Marek Woch,

Rafał Trzaskowski,

Sławomir Mentzen,

Szymon Hołownia,

Krzysztof Stanowski.

Debata prezydencka Super Expressu to wyjątkowa okazja, by zobaczyć kandydatów w akcji i poznać ich stanowiska na kluczowe tematy. Będzie to doskonała okazja do oceny, jak poszczególni kandydaci radzą sobie w bezpośrednich starciach – w formule bez pytań od prowadzących.

Kiedy odbędą się wybory prezydenckie 2025?

Wybory prezydenckie 2025 w Polsce zaplanowane są na dwie tury. Pierwsza tura odbędzie się 18 maja 2025 roku. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie wymaganej liczby głosów, dojdzie do drugiej tury, która odbędzie się 1 czerwca 2025 roku.

Terminy wyborów zostały ustalone zgodnie z przepisami Konstytucji RP, która nakłada obowiązek przeprowadzenia wyborów prezydenckich najpóźniej na 75 dni przed końcem kadencji urzędującego prezydenta. Kadencja Andrzeja Dudy, obecnego prezydenta Polski, kończy się 6 sierpnia 2025 roku.