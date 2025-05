Czym różnią się wybory prezydenckie od parlamentarnych?

1. Kogo wybieramy?

Wybory prezydenckie : W tych wyborach obywatele bezpośrednio wybierają Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – głowę państwa. Prezydent pełni funkcję reprezentacyjną, posiada określone uprawnienia w zakresie władzy wykonawczej i jest strażnikiem Konstytucji.

Wybory parlamentarne: W wyborach parlamentarnych wybierani są członkowie dwuizbowego parlamentu: posłowie na Sejm (izba niższa) i senatorowie do Senatu (izba wyższa). Parlament sprawuje władzę ustawodawczą i kontrolną nad rządem.

2. System wyborczy

Wybory prezydenckie : Odbywają się w systemie większości bezwzględnej . Aby zostać wybranym na Prezydenta w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, przeprowadza się drugą turę głosowania między dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszej turze. W drugiej turze zwycięża kandydat, który otrzyma więcej głosów.

Wybory parlamentarne: Sejm: Wybory do Sejmu odbywają się w systemie proporcjonalnym, w wielomandatowych okręgach wyborczych. Mandaty rozdzielane są między komitety wyborcze, które przekroczyły określone progi wyborcze (5 proc. dla partii, 8 proc. dla koalicji), proporcjonalnie do liczby uzyskanych głosów, najczęściej przy użyciu metody D'Hondta. Wyborca głosuje na konkretnego kandydata z wybranej listy partyjnej. Senat: Wybory do Senatu odbywają się w systemie większościowym, w jednomandatowych okręgach wyborczych. W każdym okręgu mandat senatora zdobywa kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów.

3. Kadencja

Prezydent: Wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Może być ponownie wybrany tylko raz.

Parlament: Zarówno posłowie na Sejm, jak i senatorowie wybierani są na czteroletnią kadencję.

4. Rola i uprawnienia

Prezydent : Posiada m.in. prawo weta ustawodawczego, zarządza wybory parlamentarne, powołuje Prezesa Rady Ministrów i Radę Ministrów, reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej, jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.

Parlament: Sejm i Senat uchwalają ustawy, kontrolują działalność rządu, uchwalają budżet państwa. Sejm ponadto udziela wotum zaufania Radzie Ministrów i może uchwalić wotum nieufności.

5. Wiek i wymagania kandydatów

Kandydat na Prezydenta musi mieć ukończone 35 lat i posiadać bierne prawo wyborcze.

Kandydaci do Sejmu muszą mieć ukończone 21 lat, a do Senatu 30 lat.

6. Częstotliwość wyborów

Wybory prezydenckie odbywają się co 5 lat na zarządzenie marszałka Sejmu, chyba że z jakiegoś powodu (np. z powodu śmierci lub rezygnacji z urzędu prezydenta) kadencja prezydenta zakończy się szybciej.

Wybory parlamentarne odbywają się co 4 lata. Wyjątkiem są sytuacje, gdy kadencja Sejmu zostanie skrócona lub przedłużona z powodu wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, wtedy wybory mogą być przeprowadzone przed terminem. Ostatnie wybory parlamentarne w Polsce odbyły się 13 października 2019 roku.

7. Kandydaci

W wyborach prezydenckich kandydują konkretne osoby.

W wyborach parlamentarnych zazwyczaj głosuje się na listy partyjne lub kandydatów reprezentujących partie.

8. Zakres władzy

Prezydent sprawuje władzę wykonawczą (w systemie prezydenckim) lub reprezentacyjną (w systemie parlamentarnym).

Parlament sprawuje władzę ustawodawczą i kontrolną wobec rządu.

Podsumowując, wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce różnią się przede wszystkim celem, zasadami wyboru, kadencją oraz sposobem głosowania. Kluczową różnicą jest to, że w wyborach prezydenckich wybierana jest jedna osoba pełniąca funkcję głowy państwa o określonych, konstytucyjnych uprawnieniach, natomiast w wyborach parlamentarnych wybierani są przedstawiciele narodu tworzący dwuizbowy parlament, odpowiedzialny przede wszystkim za stanowienie prawa i kontrolę nad władzą wykonawczą. Różne są również systemy przeliczania głosów na mandaty w obu typach wyborów (większościowy w wyborach prezydenckich i do Senatu, proporcjonalny do Sejmu).

Wybory prezydenckie a wybory parlamentarne: Podobieństwa

Oba rodzaje wyborów są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym (tzw. wybory pięcioprzymiotnikowe). Prawo do głosowania mają obywatele Polski, którzy ukończyli 18 lat. Zarówno w wyborach prezydenckich, jak i parlamentarnych, kandydaci muszą posiadać bierne prawo wyborcze.