Infoormajca o śmierci artysty pojawiła się na oficjalnym profilu lidera zespołu Feel, Piotra Kupichy. Wpis lidera zespołu poruszył fanów.

Piotr Kupicha żegna kolegę

"Piter…ta informacja nas powaliła. Odszedł w nocy do domu Pana nasz fantastyczny gitarzysta Piotr Radecki. Chorował, ale zawsze jest nadzieja, zawsze! Za młodo! To, co robiłeś na koncertach, to jak grałeś!" - napisał Kupicha pod zdjęciami z Radeckim. Gitarzysta odszedł w nocy z 29 na 30 kwietnia.

Wzruszające słowa Maryli Rodowicz

W środowy wieczór Maryla Rodowicz za pośrednictwem Facebooka pożegnała swojego gitarzystę. Piotr Radecki występował z wokalistką od dłuższego czasu. Artystka wspomniała jednak, że od pewnego czasu muzyk chorował i z tego też względu musiał zawiesić pracę. Teraz media obiegły informacje na temat odejścia Radeckiego. Chwilę później Rodowicz pożegnała kolegę z zespołu. "Umarł nasz gitarzysta Piotrek Radecki. Wiedzieliśmy, że chorował, ale czekaliśmy na niego. Dzisiaj wiemy, że nie wróci. Dziękuję ci Piotruś za twoje piękne dźwięki. M." - napisała wokalistka.

Kariera Piotra Radeckiego

Piotr Radecki na scenie towarzyszył największym: Maryli Rodowicz, zespołowi Feel, a także projektowi Kat & Roman Kostrzewski. Grał również w zespołach Sami, Hasiok, Pilár i Komplikacja.

Piotr Radecki pochodził ze Śląska i od najmłodszych lat kształcił się muzycznie. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Katowicach, a potem Państwowe Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego – w klasie gitary i fortepianu.