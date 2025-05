Premier Donald Tusk wystąpił do prezydenta z wnioskiem o odznaczenie strażnika i oficera SOP, którzy interweniowali podczas tragicznego ataku na Uniwersytecie Warszawskim, w którym zginęła pracownica uczelni. "Wystąpiłem właśnie do Prezydenta o przyznanie odznaczeń" - napisał premier. Sprawca, 22-letni Mieszko R., został aresztowany i trafi do zakładu psychiatrycznego w Radomiu.