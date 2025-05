1 czerwca odbędzie się II tura wyborów prezydenckich. Polacy wybiorą między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. Kandydat KO ma w najnowszych sondażach niewielką przewagę nad kandydatem obywatelskim wspieranym przez PiS.

"Jarosław Kaczyński wykorzysta ewentualne zwycięstwo Karola Nawrockiego"

Zdaniem Leszka Millera, ewentualne zwycięstwa Karola Nawrockiego może doprowadzić w Polsce do kompletnej zmiany. Jarosław Kaczyński, szef PiS, spróbuje wtedy przetasować polską scenę polityczną. - Wybór Nawrockiego to jest Kaczyński, który rozpocznie montowanie nowej większości sejmowej - ocenił były premier w Polsat News. - To oznacza szybkie zmiany w prezydium Sejmu i wniosek o konstruktywne wotum nieufności, czyli wybór nowego premiera - powiedział były premier.

Reklama

Głowę państwa powinno wybierać Zgromadzenie Narodowe?

Leszek Miller podczas kongresu Impact wysunął koncepcję, by prezydenta wybierało Zgromadzenie Narodowe. "Dotychczasowy przebieg wszystkich debat na urząd prezydenta dowodzi jasno, że trzeba poważnie się zastanowić nad wprowadzeniem w Polsce wyboru prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe, a nie w głosowaniu powszechnym. Tak jak było w II Rzeczypospolitej, kiedy ani razu nie wybierano prezydenta w głosowaniu powszechnym" - powiedział.

Co to jest konstruktywne wotum nieufności?

Konstruktywne wotum nieufności wobec Rady Ministrów Sejm wyraża większością ustawowej liczby posłów. Wniosek musi zgłosić co najmniej 46 posłów i wskazać imiennie kandydata na nowego premiera.