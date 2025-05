Cisza wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich 2025

Druga tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się w niedzielę, 18 maja. Lokale wyborcze będą otwarte tego dnia od godz. 7 do godz. 21. Jeszcze wcześniej rozpocznie się cisza wyborcza. To okres, który ma pozwolić wyborcom na spokojnie i świadome oddanie głosu.

Cisza wyborcza jest określona w Kodeksie wyborczym. Artykuł 107 § 1 brzmi następująco: "W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione".

Cisza wyborcza 2025. Od kiedy obowiązuje przed drugą turą?

Cisza wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich 2025 rozpoczyna się od północy z piątku na niedzielę (z 30 na 31 czerwca) do niedzieli 1 czerwca do godz. 21. W tym czasie obowiązuje całkowity zakaz agitacji wyborczej.

Czego nie wolno robić w czasie ciszy wyborczej?

Podczas ciszy wyborczej zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek formy agitacji wyborczej. Oznacza to m.in.:

publiczne zachęcanie do głosowania na konkretnego kandydata,

rozpowszechnianie materiałów wyborczych – plakatów, ulotek, spotów reklamowych,

organizowanie zgromadzeń, pochodów i manifestacji o charakterze politycznym,

publikowanie sondaży przedwyborczych oraz prognoz wyników głosowania.

Cisza wyborcza obowiązuje również w internecie, gdzie dotyczy publikacji nowych materiałów. Tych stworzonych wcześniej nie trzeba usuwać, ale nie można wprowadzać do nich modyfikacji. Podobnie jest w przypadku rozwieszonych wcześniej reklam czy banerów – nie trzeba ich zdejmować. Zabroniona jest jednak jazda pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi.

Co grozi za złamanie ciszy wyborczej? Nawet milion złotych kary

Złamanie ciszy wyborczej traktowane jest jako wykroczenie lub przestępstwo – w zależności od jego charakteru. Za prowadzenie agitacji wyborczej w czasie ciszy grozi grzywna do 5 tys. zł. Z kolei za publikację sondaży przedwyborczych lub wyników badań exit poll – kara grzywny wynosi od 500 tys. zł do nawet 1 mln zł.

To oznacza, że nawet pozornie niegroźny wpis w mediach społecznościowych może skutkować wysoką karą, jeśli zostanie uznany za agitację lub naruszenie przepisów.

Kiedy cisza wyborcza może zostać wydłużona?

Czy istnieje możliwość przedłużenia głosowania, a co za tym idzie ciszy wyborczej? W świetle prawa głosowanie może zostać wydłużone na skutek nadzwyczajnych wydarzeń – powodzi, zalania lokalu wyborczego, katastrofy budowlanej lub komunikacyjnej, a także konieczności dodrukowania kart do głosowania.

A co z tymi, którzy stoją w kolejkach do lokali wyborczych i nie uda im się do nich wejść przed godz. 21?

Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia, że ci, którzy wciąż stoją w kolejce, nie muszą się martwić, że nie zdążą oddać swojego głosu. Nawet jeśli dotrą do urn po godz. 21, komisja będzie musiała wydać im karty.

Takie sytuacje zachodziły już w przeszłości. Wówczas PKW uznawała, że każdy, kto pojawi się przed lokalem wyborczym przed godziną 21, ma prawo oddać głos. Wtedy jeden z członków komisji ustawia się na końcu kolejki. Komisja wstrzyma się z liczeniem głosów do czasu oddania głosu przez ostatniego wyborcę.