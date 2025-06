Czy w końcu zrobi się cieplej? Kiedy powrót upałów? Prognoza pogody na czwartek 12 czerwca 2025 roku

Polska znajduje się obecnie pod wpływem niżu, którego centrum przemieszcza się nad południową Skandynawią i Bałtykiem. Związane z nim fronty atmosferyczne – ciepły i chłodny – przemierzają nasz kraj, przynosząc umiarkowane opady deszczu i burze. Od zachodu napływa chłodne powietrze polarne znad północnego Atlantyku.

Czy w czwartek, 12 czerwca 2025 roku będzie padało? Prognoza pogody

W czwartek przez większość dnia spodziewane jest niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie. Wyjątek stanowi wschód kraju, gdzie zachmurzenie będzie większe i mogą pojawić się przelotne, lekkie opady deszczu.

Prognoza pogody. Jaka temperatura w czwartek, 12 czerwca 2025 roku?

12 czerwca 2025 roku temperatury będą zróżnicowane w zależności od regionu. Na północnym wschodzie termometry wskażą maksymalnie do 15 stopni Celsjusza. W centrum kraju spodziewane są temperatury rzędu 20 stopni Celsjusza, natomiast na zachodzie termometry mogą pokazać nawet do 22 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu temperatury mają wahać się od 13 do 15 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na czwartek, 12 czerwca 2025 roku. Czy będzie wiało?

W czwartek wiatr będzie na ogół słaby lub umiarkowany, z kierunku północnego i północno-zachodniego. Na wschodzie kraju miejscami może być silniejszy, a na południowym wschodzie w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Jaka pogoda w nocy z czwartku na piątek?

W nocy z czwartku (12 czerwca) na piątek (13 czerwca) przeważać będzie niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie. Jedynie w okolicach Suwałk zachmurzenie może być większe, z możliwością krótkotrwałych, lekkich opadów deszczu. Minimalne temperatury wyniosą od 5 stopni Celsjusza na wschodzie i północnym wschodzie kraju, do 9 stopni Celsjusza na południu i południowym zachodzie, natomiast na terenie wybrzeża przewidywane jest około 11 stopni Celsjusza. Wiatr w nocy będzie słaby lub umiarkowany.