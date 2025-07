Burze i alerty IMGW. Prognoza pogody na poniedziałek, 7 lipca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) informuje, że obecna sytuacja baryczna w Europie charakteryzuje się wpływem niżów na północną, zachodnią i środkową część kontynentu, podczas gdy na pozostałym obszarze dominują słabe wyże. Nad Polskę zbliża się zatoka niżowa od północnego zachodu, znad Skandynawii. Wyjątek stanowi południowo-wschodnia część kraju, która pozostaje pod wpływem wyżu powoli przemieszczającego się na wschód znad Ukrainy. Co istotne, z południowego zachodu napływa do Polski bardzo ciepłe powietrze polarno-morskie.

Reklama

W poniedziałek, 7 lipca, prognozowane jest zachmurzenie od umiarkowanego do dużego. W całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, a w centralnej i północno-wschodniej Polsce przewidywane są również jednostajne opady deszczu o umiarkowanym natężeniu. Po południu, szczególnie na południowym wschodzie i lokalnie na zachodzie, mogą wystąpić burze, którym towarzyszyć może grad. Suma opadów na większości obszaru wyniesie od 10 do 15 mm. Na Kujawach i Warmii może spaść około 20 mm deszczu, natomiast na południowym wschodzie opady mogą osiągnąć od 30 do 40 mm.

Jaka temperatura w poniedziałek, 7 lipca? Oto prognoza pogody

Reklama

W poniedziałek, 7 lipca, temperatura maksymalna na większości terenów Polski wyniesie od 20 stopni Celsjusza do 25 stopni Celsjusza, natomiast na wschodzie i południowym wschodzie będzie znacznie cieplej, od 26 stopni Celsjusza do nawet 32 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wiejący z zachodu, początkowo na wschodzie z południa. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 65 km/h, a na południowym wschodzie miejscami nawet do 85 km/h. W Karpatach porywy mogą wynieść do 75 km/h, a w Sudetach do 60 km/h.

Jaka będzie pogoda w nocy z poniedziałku na wtorek?

W nocy z poniedziałku (7 lipca) na wtorek (8 lipca) przewidywane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i zachodzie kraju możliwe są przelotne opady deszczu, a początkowo również burze z opadem około 10 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu do 16 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Chłodniej, około 10 stopni Celsjusza, będzie w rejonach podgórskich Karpat. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu i zachodzie okresami umiarkowany, wiejący z kierunków zachodnich i południowych. W czasie burz oraz wysoko w Bieszczadach porywy wiatru mogą osiągnąć do 60 km/h.

Alerty pogodowe IMGW na poniedziałek, 7 lipca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia drugiego stopnia, oznaczone kolorem pomarańczowym, dla kilku powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Alerty te obowiązują do godziny 19:00 w poniedziałek, 7 lipca, i dotyczą następujących obszarów:

Województwo lubelskie: powiaty włodawski, chełmski, hrubieszowski, zamojski, biłgorajski, tomaszowski.

Województwo podkarpackie: powiaty lubaczowski, przeworski, jarosławski, przemyski, bieszczadzki, sanocki, leski.

Mieszkańcy tych regionów powinni zachować ostrożność i śledzić bieżące komunikaty pogodowe.