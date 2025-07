Minister informując o odwołaniu 9 osób w MS i 46 prezesów i wiceprezesów sądów, zwrócił uwagę, że znane są jego poglądy dotyczące zagadnień związanych z praworządnością. "Moim zdaniem sędzia, który podpisywał tzw. listy poparcia do neoKRS jednak powinien mieć refleksję. Sędzia, który startował w konkursie wtedy, kiedy wiedział, że szereg innych osób, świetnych w sądzie, nie startuje w tym konkursie przed neoKRS-em, wiedział też, że jest to organ sprzecznie powołany z zapisami konstytucji dotyczącymi tej instytucji, powinien mieć refleksję" - powiedział Waldemar Żurek.

Wśród zawieszonych żona prezesa TK

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że żona prezesa TK Małgorzata Hencel-Święczkowska jest jednym z wielu zawieszonych prezesów i wiceprezesów sądów. Dodał, że nie zna jej i nie można upatrywać w jego decyzji żadnej szykany. Podczas konferencji prasowej szef MS został zapytany, czy zawieszenie Małgorzaty Hencel-Święczkowskiej, prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu, żony prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego jest "osobistą zemstą". Jak podkreślił, resort sprawiedliwości musi jakoś rozwiązać sprawę tzw. neosędziów. "Też mamy na nią pomysł. I to będzie projekt, który będziemy realizować i myślę, że „neosędziowie” będą zadowoleni z niego" - powiedział Żurek.

Reklama

Reklama

Minister o tym, kto jeszcze będzie odwołany

Minister zapewnił, że nie ma tu żadnej szykany i podkreślił, że nie zna sędzi Małgorzaty Hencel-Święczkowskiej osobiście. - Dowiaduję się z mediów, że jest akurat żoną osoby, która pełni obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego - dodał. Jak powiedział, zostaną odwołani „wszyscy prezesi, zastępcy, którzy na swoim koncie mają podpisanie listy poparcia do sprzecznego z Konstytucją niby organu oraz ci, którzy wzięli udział w konkursach, które moim zdaniem były niezgodne z prawem”.

Minister obawia się sabotażu

"Nie jestem od sądzenia tych osób. Natomiast chcę dobrać współpracowników, co do których mam gwarancję, że te trudne reformy, które nas czekają będą realizowane, że nie będzie żadnego rodzaju sabotażu" - podkreślił szef MS.

Wnioski o odwołanie komisarzy wyborczych

Waldemar Żurek poinformował też, że wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji, by rozważył odwołanie 44 sędziów, którzy pełnią funkcję komisarzy wyborczych. Dodał, że ci sędziowie, to również ta grupa, która jego zdaniem „wikłając się w procedury sprzeczne z naszą konstytucją, nie daje gwarancji prawidłowego wykonania funkcji, które piastują”. Żurek dodał, że to szef MSWiA zdecyduje, czy wystąpić do PKW, która finalnie dokonuje zmian personalnych.

Nie ma już rzeczników dyscyplinarnych z czasów b. ministra Ziobry

Szef MS poinformował też, że został odwołany ostatni rzecznik dyscyplinarny z czasów b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Dodał, że jest już powołanych dwóch nowych rzeczników dyscyplinarnych. "Również wystąpiłem z pismem do tych nowych, legalnych rzeczników dyscyplinarnych, żeby rozważyli odwołanie zastępców rzeczników regionalnych" - powiedział Żurek.