Sklepy sieci Żabka to te miejsca, w których można zrobić zakupy na ostatnią chwilę albo wtedy, kiedy inne sklepy są zamknięte z racji święta albo w weekendy. Tak jest, gdy mamy święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc czy Boże Ciało.

Niedziela po 15 sierpnia. Inne godziny otwarcia sklepów sieci Żabka

Z racji tego, że 15 sierpnia był Świętem Wojska Polskiego a przez katolików dniem obchodzonym jako święto Matki Boskiej Zielnej, niektóre punkty Żabki również w niedzielę 17 sierpnia będą otwarte w innych godzinach niż ma to miejsce w inne weekendy.

W jakich godzinach 17 sierpnia otwarta będzie Żabka?

W niedzielę 17 sierpnia po Święcie Wojska Polskiego (15 sierpnia) sklepy popularnych dyskontów i supermarketów, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan będą zamknięte. Zakupów nie zrobimy również w większości lokalnych sklepów oraz w centrach handlowych. Czynne będą za to sklepy sieci Żabka. W wielu miejscach o godzinach pracy decydują indywidualnie franczyzobiorcy, czyli właściciele sklepów.

Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty - brzmi treść komunikatu prasowego sieci Żabka w sprawie otwarcia sklepów w święta i dni wolne od pracy.

Sprawdziliśmy, w jakich godzinach sklepy sieci Żabka będą otwarte 17 sierpnia w Warszawie. Zawsze dokładne godziny warto sprawdzić we wspomnianej aplikacji lub w sklepie. Na drzwiach wielu sklepów pojawiły się także kartki z godzinami otwarcia w Święto Wojska Polskiego. Zakupy w sklepach sieci Żabka zrobimy przykładowo w godzinach:

10-21

11-21

10-22

10-23.